Mısırlı dansçıya 'ahlaka aykırı' göbek dansından 3 yıl hapis

Dünya, ünlü Mısırlı dansçı, oyuncu ve şarkıcı Sama El-Masry’nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı hapis cezası haberiyle çalkalanıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sama El-Masry'nin Tiktok ve Instagram hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunuyor. Sama El-Masry'nin Instagram ve Tiktok paylaşımları anında 10 binlerce beğeni alıyor. El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı. Mısırlı dansçı, sosyal medya paylaşımlarının 'ahlaka aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.Paylaşılan içeriğin çalındığını ve rızası olmadan telefonundan paylaşıldığını söyleyerek suçlamaları reddeden El-Masry, karara itiraz edeceğini söyledi. Mısır parlamentosu üyesi John Talaat konuyla ilgili olarak, “Özgürlük ve sefahat arasında büyük bir fark var' açıklamasında bulundu.Reuters Habe Ajansı'nın bildirdiğine göre El- Masry dışında bir grup kadın sosyal medya fenomeni, YouTube ve Instagram kullanıcısı daha geçtiğimiz aylarda aynı suçlamayla ilgili olarak tutuklanmıştı. Yetkililer bu kadınlarında aynı şekilde 'ahlaksizca paylaşımlar' yaptıklarına karar verilirse El-Masry gibi ceza alacaklarını bildiriyor. Kahire'den insan hakları avukatı Entessar el-Saeed de konuyla ilgili açıklama yaparak Muhafazakar toplumumuz yeni teknolojik gelişmelerin getirdiği değişikliklere ayak uydurmakta zorlanıyor. dedi. Entessar el-Saeed, yetkililerin bu suçlamayı sadece kadınlar için yaptığnı ve hedefte her zaman kadınların yer aldığını da sözlerine ekledi. Mısır mahkelemelerinin Sama El-Masry’nin itirazına vereceği cevap ve hapis yatıp yatmayacağı merakla bekleniyor. Aynı suçlamalar 2018 Kahire Film Festivali'nde giydiği eteğin boyu kısa bulunduğu için oyuncu Rania Youssef'a da yöneltilmişti.