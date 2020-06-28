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Hürriyet
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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler/DHA - Fotoğraflar: Instagram
Haber Giriş: 28 Haziran 2020 - 13:37,

Mısırlı dansçıya 'ahlaka aykırı' göbek dansından 3 yıl hapis

Mısırlı Sama el-Masry, sosyal medyadaki dans paylaşımlarının 'ahkala aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Dünya, ünlü Mısırlı dansçı, oyuncu ve şarkıcı Sama El-Masry’nin sosyal medya paylaşımları nedeniyle aldığı hapis cezası haberiyle çalkalanıyor.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Sama El-Masry'nin Tiktok ve Instagram hesaplarında milyonlarca takipçisi bulunuyor.

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Sama El-Masry'nin Instagram ve Tiktok paylaşımları anında 10 binlerce beğeni alıyor.

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El-Masry, popüler video paylaşım platformlarında video ve fotoğraf paylaşımlarının 'müstehcen' olduğu gerekçesiyle geçen nisan ayında tutuklanmıştı.

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Mısırlı dansçı, sosyal medya paylaşımlarının 'ahlaka aykırı' durumlar içerdiği gerekçesiyle 3 yıl hapis ve 115 bin 350 lira para cezasına çarptırıldı.

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Paylaşılan içeriğin çalındığını ve rızası olmadan telefonundan paylaşıldığını söyleyerek suçlamaları reddeden El-Masry, karara itiraz edeceğini söyledi.

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Mısır parlamentosu üyesi John Talaat konuyla ilgili olarak, “Özgürlük ve sefahat arasında büyük bir fark var' açıklamasında bulundu.

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Reuters Habe Ajansı'nın bildirdiğine göre El- Masry dışında bir grup kadın sosyal medya fenomeni, YouTube ve Instagram kullanıcısı daha geçtiğimiz aylarda aynı suçlamayla ilgili olarak tutuklanmıştı.

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Yetkililer bu kadınlarında aynı şekilde 'ahlaksizca paylaşımlar' yaptıklarına karar verilirse El-Masry gibi ceza alacaklarını bildiriyor.

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Kahire'den insan hakları avukatı Entessar el-Saeed de konuyla ilgili açıklama yaparak "Muhafazakar toplumumuz yeni teknolojik gelişmelerin getirdiği değişikliklere ayak uydurmakta zorlanıyor." dedi.

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Entessar el-Saeed, yetkililerin bu suçlamayı sadece kadınlar için yaptığnı ve hedefte her zaman kadınların yer aldığını da sözlerine ekledi.

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Mısır mahkelemelerinin Sama El-Masry’nin itirazına vereceği cevap ve hapis yatıp yatmayacağı merakla bekleniyor.

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Aynı suçlamalar 2018 Kahire Film Festivali'nde giydiği eteğin boyu kısa bulunduğu için oyuncu Rania Youssef'a da yöneltilmişti.

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