Gündem Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 21:53 | 09 Aralık 2020 - 21:53

Misafirliğe gitmek yasaklandı mı? Akraba ziyaretine gitmenin cezası var mı? İşte ev ziyaretine gitmenin yasak olduğu iller

Ev ziyaretlerinin yasak olup olmadığı son dakika açıklamalar ile gündemde yer alıyor. Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde misafirliklere de kısıtlama getirildi. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada misafirliğe gidilmemesi gerektiğinin altını çizmişti. Peki, akraba ziyaretine gitmenin cezası var mı? İşte, misafirliğe gitmenin yasak olduğu iller ve konuyla ilgili ayrıntılar.