Misafirliğe gitmek yasaklandı mı? Akraba ziyaretine gitmenin cezası var mı? İşte ev ziyaretine gitmenin yasak olduğu iller
Ev ziyaretlerinin yasak olup olmadığı son dakika açıklamalar ile gündemde yer alıyor. Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde misafirliklere de kısıtlama getirildi. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da daha önce yaptığı açıklamada misafirliğe gidilmemesi gerektiğinin altını çizmişti. Peki, akraba ziyaretine gitmenin cezası var mı? İşte, misafirliğe gitmenin yasak olduğu iller ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
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Hangi illerde misafirliğe gitmenin yasak olduğu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs vakalarının artış gösterdiği illerde misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere para cezası uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır." dedi. Ev ziyaretleri yasaklanan iller arasında Bartın, Kütahya, Karabük gibi iller bulunuyor. İşte, o konuyla ilgili ayrıntılar.
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HANGİ İLLERDE MİSAFİRLİĞE GİTMEK YASAKLANDI?
BARTIN
Yeni vaka sayısında artış gösteren Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantısında bir takım yeni tedbir kararları alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.
KÜTAHYA
Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle yeni kararlar aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetler 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.
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KASTAMONU
Corona virüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda Tosya İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından ilçe genelinde aile ve akraba ziyaretleri yasaklandı.
Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçe genelinde hem misafire hem de misafiri kabul eden ev sahibine ayrı ayrı 3 bin 150 TL idari para cezasının uygulanacağını belirtti.
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MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?
Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan salgın kapsamındaki alınacak diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:
Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir.