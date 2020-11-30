Misafirliğe gitmek yasak mı? İşte misafirliğe gitme cezasının bulunduğu iller

KÜTAHYA Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle yeni kararlar aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetler 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.