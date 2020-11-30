Misafirliğe gitmek yasak mı? İşte misafirliğe gitme cezasının bulunduğu iller
Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde Valilikler yeni yasaklar getirdiler. Bunlardan biri de misafirliğe gitme yasağı. Misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere para cezası uygulanıyor. Peki, hangi illerde misafirliğe gitmek yasak? İşte misafirliğe gitme cezasının bulunduğu iller…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni önlemler alındı. Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.
2
Abone Ol
Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı. Bu gelişme ardından misafirliğe gitme yasağı bir kez daha gündeme geldi. İl Umumi Hıfzıssıhha kurulları misafirliğe gitme yasağı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.
3
Abone Ol
BARTIN
Yeni vaka sayısında artış gösteren Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantısında bir takım yeni tedbir kararları alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.
4
Abone Ol
KÜTAHYA
Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle yeni kararlar aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetler 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.
5
Abone Ol
MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?
Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.