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Hürriyet
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Haber Giriş: 01 Aralık 2020 - 02:05 | 

Misafirliğe gitmek yasak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze, taziye ve ev misafirlikleriyle ilgili yeni kararı duyurdu

Yeni koronavirüs tedbirleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan yaptığı açıklamada, "Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir." dedi. Evlerde yapılan misafirlere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kararı duyurdu. Peki, Misafirliğe gitmek yasak mı? İşte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cenaze, taziye ve ev misafirleriyle ilgili yaptığı açıklamalar.

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Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde Valilikler yeni yasaklar getirdiler. Bunlardan biri de misafirliğe gitme yasağı. Misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere para cezası uygulanıyor. İşte misafirliğe gitme cezasının bulunduğu iller…

Koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni önlemler alındı. Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

2ERDOĞANDAN AÇIKLAMA
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ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın kapsamındaki alınacak diğer tedbirleri de şöyle sıraladı:

Milletimizden salgının evlerde bulaşma oranının arttığını göz önünde bulundurarak, tehdit geçene kadar misafir kabulüne ara vermelerini özellikle rica ediyorum. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır. Cenaze namazları yakınları dahil en fazla 30 kişi ile kılınacak, nikahlar da yine bu sayıyı geçemeyecektir.

3İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN GENELGE YAYINLANDI
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.

Yeni bir karar alınıncaya kadar bugün (1 Aralık) saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Ganyan, iddia ve milli piyango bayilerinde içeriye müşteri kabul etmeksizin sadece kupon/ganyan yatırma işleminin yapılabilmesi, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi, cenaze namazlarının vefat edenlerin yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınması, nikahlar ve nikah merasimi şeklindeki düğünlerin de gelin ve damadın yakınları dahil en fazla 30 kişi ile düzenlenmesi, kış mevsimi nedeniyle kapalı alanlarda daha fazla vakit geçirilen bu süreçte vatandaşlarımızın evlerde misafir kabulünün salgının bulaşma/yayılım hızını artırdığı göz önüne alındığında, evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi toplulukların bir araya geleceği etkinliklere müsaade edilmemesi, ­bu süreçte evlere misafir kabul edilmemesi hususunun vatandaşlarımıza hatırlatılması, her AVM ve semt pazarı için aynı anda kabul edilebilecek müşteri sayısının il ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları kararıyla ayrı ayrı belirlenmesi, ayrıca AVM'lerde ve semt pazarlarında daha önceki genelgelerde belirlenen kuralları/alınan tedbirleri takip etmekle sorumlu AVM Kovid­-19 sorumlusu ve pazar yeri yöneticileri ile zabıta/kolluk birimleriyle denetimlerin eksiksiz yapılması, AVM'lere girişte çalışanlar ve müşteriler için HES kodu zorunluluğunun getirilmesi ve gerekli sorgulama yapıldıktan sonra herhangi bir olumsuzluğa rastlanmayan çalışan veya müşterinin AVM'ye kabul edilmesinin sağlanması, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca gerek görülmesi durumunda kalabalık cadde ve meydanlara girebilecek/aynı anda bulunabilecek kişi sayısının (metrekare ve alan büyüklüğü göz önünde bulundurularak) belirlenmesi, buna ilişkin gerekli fiziki tedbirler ile diğer önlemlerin eksiksiz alınması, anasınıfı ve anaokullarının faaliyetlerine ara verilmesi, 50 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekimi gözetiminde, mevcut iş güvenliği uzmanı veya bulunmadığı durumda görevlendirilecek bir personel tarafından salgın tedbirlerinin uygulamasının sıkı bir şekilde denetlenmesi, gerektiği değerlendirilmektedir."

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Bartın'da misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen 5 kişiye 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı. Bu gelişme ardından misafirliğe gitme yasağı bir kez daha gündeme geldi. İl Umumi Hıfzıssıhha kurulları misafirliğe gitme yasağı konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

5BARTIN
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BARTIN

Yeni vaka sayısında artış gösteren Bartın'da İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 4 Kasım tarihinde gerçekleştirilen toplantısında bir takım yeni tedbir kararları alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.

6KÜTAHYA
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KÜTAHYA

Kütahya’nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü vakalarının artması nedeniyle yeni kararlar aldı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada; vatandaşların toplu olarak bir araya geldiği etkinliklerin 15 günlüğüne yasaklandığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında; ev ziyaretleri, misafirlik, günler, gezekler (sazlı-sözlü toplanma), akraba ziyaretleri, mevlit, doğum günü partileri gibi insanların toplu olarak bir araya gelmelerini sağlayan faaliyetler 14 Ekim 2020 tarihinden itibaren 15 gün süreyle yasaklanmıştır.

7MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR
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MİSAFİRLİK CEZASI NE KADAR?

Jandarma ve polis ekiplerince İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi hane ziyareti yasağının uygulandığı illerde misafir olduğu ve kabul ettiği tespit edilen kişilere evde bulunan kişi başına 3 bin 150'şer TL ceza veriliyor.

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