Misafirliğe gitmek yasak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze, taziye ve ev misafirlikleriyle ilgili yeni kararı duyurdu

Ülke genelinde alınan yasakların yanı sıra bazı illerde Valilikler yeni yasaklar getirdiler. Bunlardan biri de misafirliğe gitme yasağı. Misafirliğe gittiği ve misafir kabul ettiği tespit edilen kişilere para cezası uygulanıyor. İşte misafirliğe gitme cezasının bulunduğu iller…



Koronavirüs vakalarının artmasıyla yeni önlemler alındı. Bazı illerde, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri tarafından koronavirüs salgınına karşı bir dizi tedbir alındı. Bu tedbirler kapsamında sosyal izolasyonun temini, fiziki mesafenin korunması ve hastalığın yayılım hızının kontrol altında tutulması amacıyla İl genelinde aile, akraba ve hane ziyaretleri yasaklandı.