Misafirliğe gelenlerin başı dönüyor! Rize'nin 'Pisa' kuleleri!

'DONİMO TAŞI GİBİ YIKILACAK' Yan binaları kimsenin görmediğini söyleyen Sonay Balıkçı ise, "Okulların yanına bu kadar yan evleri görmüyor mu kimse? Evimize misafir geliyor 'başımız dönüyor' diyorlar. Bu binalar domino taşı gibi yıkılacak. Bu binalar çelikle ayakta duruyor. Zemini sakat olduğunu bile bile neden hala burada oturtuyorlar bizi? Bize 'çıkın desinler' biz çıkalım para da istemiyoruz" ifadelerini kullandı.