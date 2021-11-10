Misafir dizisi oyuncuları arasında kimler var? Misafir dizisi oyuncuları ve konusu
Misafir dizisi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Yeni dizi Misafir ilk bölümü ile yarın akşam izleyici karşısına çıkacak. Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı dizi her hafta perşembe akşamları ekrana gelecek. Peki, Misafir dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?
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Misafir dizisi izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fox TV ekranlarında yayınlanacak olan Misafir dizisi 11 Kasım Perşembe saat 20.00’de ilk bölümüyle yayınlanacak. Misafir dizisi oyuncuları arasında Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay bulunuyor.
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MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI
“Misafir”in oyuncu kadrosunda Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.
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MİSAFİR DİZİSİ KONUSU
“Misafir”de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.