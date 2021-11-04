Misafir dizisi ne zaman başlayacak? Misafir dizisinin yayın tarihinde değişiklik...
Misafir dizisinin yayın tarihinde değişikliğe gidildi. 4 Kasım Perşembe günü ekran macerasına başlaması beklenen Misafir’in ilk bölüm tarihi ertelendi. Misafir, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini anlatıyor. Peki, Misafir dizisi ne zaman başlayacak?
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Buğra Gülsoy ve Hazal Kaya'nın başrolleri paylaştığı, MedYapım imzalı Oasis dizisinden uyarlanan Misafir'in yayın tarihi 1 hafta ertelendi. Misafir dizisinin ilk bölümü 4 Kasım değil, 11 Kasım Perşembe günü ekrana gelecek.
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1 “Misafir”in oyuncu kadrosunda ayrıca Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Misafir, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini anlatıyor.
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Yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı “Misafir”de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu hikayesi konu alınacak.