Misafir dizisi ne zaman başlayacak? Misafir dizisinin yayın tarihinde değişiklik...

1 “Misafir”in oyuncu kadrosunda ayrıca Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor. Misafir, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini anlatıyor.