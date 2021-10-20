Misafir dizisi ne zaman başlayacak? İşte Misafir dizisinin konusu ve oyuncuları

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini ekrana getirecek.