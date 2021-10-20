Misafir dizisi ne zaman başlayacak? İşte Misafir dizisinin konusu ve oyuncuları
Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisinin detayları belli oldu. Perşembe günleri yayınlanacak olan Misafir dizinin yayın tarihi paylaşıldı. Peki, Misafir dizisi ne zaman başlayacak? İşte Misafir dizisinin konusu ve oyuncuları...
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Başrollerini Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ı paylaştığı dizide üçlüye kadroda Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi isimler eşlik ediyor.
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Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir dizisi kasım ayında başlayacak. Dizinin ilk bölümü 4 Kasım Perşembe akşamı seyirci karşısına çıkacak.
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MİSAFİR DİZİSİ KONUSU
Yapımını Medyapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Arda Sarıgün’ün oturduğu, senaryosunu Özge Aras’ın uyarladığı, travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadınla, eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir adamın umut dolu karşılaşma hikayesini ekrana getirecek.