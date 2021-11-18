Misafir dizisi hangi gün, nerede çekiliyor? Misafir dizisi konusu ve oyuncuları
Ekranların yeni dizisi Misafir oyuncuları ve konusuyla dikkat çekiyor. İlk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan Misafir dizisi 2. bölümü merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yaptığı, senaryosunu ise Özge Aras'ın kaleme aldığı Misafir dizisi Oasis adlı yapımdan uyarlanıyor. Peki, Misafir dizisi ne zaman, hangi gün? İşte Misafir dizisi konusu ve oyuncuları...
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FOX TV'nin yeni dizisi Misafir ilk bölümüyle izleyicilerden tam nol almayı başardı. 2. bölümü heyecanla beklenen Misafir dizisi ne zaman, hangi gün merak ediliyor. Başrollerinde Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un olduğu Misafir dizisi konusu, oyuncuları ve fragmanı haberimizde...
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MİSAFİR DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
İlk bölümü 11 Kasım Perşembe günü yayınlanan Misafir dizisi her perşembe Fox TV ekranlarında yer alacak. Misafir dizisi 2. bölümüyle 18 Kasım 2021 Perşembe saat 20:00'da Fox Tv'de...
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MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Güneş, Erdem’e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş’e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder. Güneş’in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül’ü rahatsız eder. Güneş’in geçmişini araştıran Giray ise Gece’nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem’in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?
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MİSAFİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Yönetmenliğini Arda Sarıgün'ün yönettiği, senaryosunu ise Özge Aras kaleme aldığı Misafir dizisi çekimleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılıyor.
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MİSAFİR DİZİSİ KONUSU
“Misafir”de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi konu alınacak.
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MİSAFİR DİZİSİ OYUNCULARI
Misafir oyuncuları arasında Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay’ın yanı sıra Bülent Şakrak, Selen Öztürk, Nezaket Erden, Elçin Altamgüç, Berk Yaygın, Beren Gençalp, Salih Demir Ural, Zeyno Asya Orçin ve Emir Kaan Özkan gibi başarılı isimler de yer alıyor.