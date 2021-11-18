Misafir dizisi hangi gün, nerede çekiliyor? Misafir dizisi konusu ve oyuncuları

MİSAFİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? Güneş, Erdem’e olan minnetini nasıl geri ödeyeceğini bilemez. Erdem ise Güneş’e çocukların bakıcısı olmayı teklif eder. Güneş’in misafirlikten çıkıp evin bir bireyi haline gelmesi en çok Betül’ü rahatsız eder. Güneş’in geçmişini araştıran Giray ise Gece’nin geçmişinden bir tehlikeyi Erdem’in evine misafir eder. Herkesin düzenini altüst edecek bu misafir kimdir?