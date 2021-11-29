Misafir dizisi final mi yapacak, ne zaman? Misafir dizisi final tarihi belli oldu!

MİSAFİR DİZİSİ KONUSU NEDİR?

“Misafir”de; travmatik bir çocukluk geçirmiş olan genç bir kadın olan Gece (Hazal Kaya) ve eşini yeni kaybetmiş üç çocuklu bir baba olan Erdem’in (Buğra Gülsoy) umut dolu karşılaşma hikayesi işleniyor.