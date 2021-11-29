Misafir dizisi final mi yapacak, ne zaman? Misafir dizisi final tarihi belli oldu!
Ekranların yeni dizisi Misafir'in düşük reytingler nedeniyle final yapacağı konuşuluyor. Misafir dizisi oyuncuları ve konusu ile dikkat çekerken, final söylentileri izleyicide şaşkınlığa neden oldu. Peki Misafir dizisi final mi yapacak, ne zaman? İşte Misafir dizisi final tarihi...
Fox TV'nin yeni dizisi Misafir'den beklenmeyen bir final kararı geldi. Hazal Kaya ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı Misafir düşük reytingler nedeniyle final yapacak. İşte Misafir dizisi final tarihi...
MİSAFİR DİZİSİ FİNAL Mİ YAPACAK?
FOX’un yeni sezondaki iddialı dizisi Misafir, 11 Kasım'da ekran yolculuğuna başlamıştı. Japonya'da ses getiren Oasis dizisinden uyarlaması olan Misafir, her perşembe ekranlara geliyor. Ancak istenilen reytinglerin elde edilememesi gerekçesiyle Misafir final yapma kararı aldı.
MİSAFİR DİZİSİ FİNAL NE ZAMAN?
Medyapım imzalı Misafir dizisi, geçtiğimiz hafta 3. bölümüyle ekranlara gelmişti. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hazal Kaya (Güneş), Buğra Gülsoy (Erdem) ve Ozan Dolunay’ın (Giray) başrollerini paylaştığı Misafir dizisi için erken final kararı alındı. Misafir dizisi 5. bölümde ekrana veda edecek. Dizinin final bölümü 9 Aralık Perşembe akşamı ekrana gelecek.