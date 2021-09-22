MIS-C nedir, belirtileri neler? COVID-19 geçiren çocuklarda MIS-C hastalığı uyarısı...

MISC sendromu, çocukluk çağının bilinen bir damarsal hastalığı olan Kawasaki hastalığı ile benzer bulgular gösterir. Tek veya çoklu organ yetmezliği bulgularına yol açabilir. En önemli ve tanı için gerekli bulgu dirençli ateş yüksekliğidir. Bunun dışında gövdede, kol ve bacaklarda değişken döküntü, el ve ayak sırtlarında ödem, gözlerde kızarıklık, şiddetli karın ağrısı ve ishal görülebilir. Kalp kası ve kalp damarları etkilenebilir, kalp yetmezliği ve şok tablosu gelişebilir. Solunum sistemi tutulumu nadir olup genelde kalp yetmezliği ve şok tablosuna giren çocuklarda gözlenir. Bunun dışında karaciğer ve böbrek testlerinde yükselme yanı sıra nörolojik bulgular da gelişebilir. Bazı hastalar akut apendisiti düşündürecek kadar ciddi karın ağrısı ile başvurabilirler ve hatta bu nedenle ameliyat dahi edilebilirler. Kanda enflamasyonu gösteren belirteçler, kalp enzimleri, pıhtılaşma testleri abartılı yüksek bulunurken, bağışıklığı gösteren bazı kan hücreleri istenmeyen seviyelere düşer. Kanın pıhtılaşmasındaki bozukluk nedeniyle belli başlı organlarda damar tıkanıklığı ve buna bağlı organ hasarı gelişebilir.