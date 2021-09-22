MIS-C nedir, belirtileri neler? COVID-19 geçiren çocuklarda MIS-C hastalığı uyarısı...
COVID-19 geçiren çocuklarda MIS-C hastalığına rastlanabiliyor. Uzmanlara göre, MIS-C sendromu Covid-19 olan çocukların sağlığı açısından risk oluşturabiliyor. Çocuklarda MISC sendromu sıklıkla enfeksiyon toplumda zirve yaptıktan 4-6 hafta sonra görülür. Bu çocuklar bizzat hastalığa yakalanmış ve klinik bulgu geliştirmiş olabilecekleri gibi, hastalık etkeni ile temas etmiş ancak hiç bulgu vermemiş de olabilirler. Bu nedenle MISC tanısı konduğunda çocukların çoğu PCR negatiftirler ancak kanlarında geçirilmiş enfeksiyonu gösteren antikor düzeyleri yüksek bulunur. Peki, MIS-C nedir, belirtileri neler?
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1
MISC sendromu, çocukluk çağının bilinen bir damarsal hastalığı olan Kawasaki hastalığı ile benzer bulgular gösterir. Tek veya çoklu organ yetmezliği bulgularına yol açabilir. En önemli ve tanı için gerekli bulgu dirençli ateş yüksekliğidir. Bunun dışında gövdede, kol ve bacaklarda değişken döküntü, el ve ayak sırtlarında ödem, gözlerde kızarıklık, şiddetli karın ağrısı ve ishal görülebilir. Kalp kası ve kalp damarları etkilenebilir, kalp yetmezliği ve şok tablosu gelişebilir. Solunum sistemi tutulumu nadir olup genelde kalp yetmezliği ve şok tablosuna giren çocuklarda gözlenir. Bunun dışında karaciğer ve böbrek testlerinde yükselme yanı sıra nörolojik bulgular da gelişebilir. Bazı hastalar akut apendisiti düşündürecek kadar ciddi karın ağrısı ile başvurabilirler ve hatta bu nedenle ameliyat dahi edilebilirler. Kanda enflamasyonu gösteren belirteçler, kalp enzimleri, pıhtılaşma testleri abartılı yüksek bulunurken, bağışıklığı gösteren bazı kan hücreleri istenmeyen seviyelere düşer. Kanın pıhtılaşmasındaki bozukluk nedeniyle belli başlı organlarda damar tıkanıklığı ve buna bağlı organ hasarı gelişebilir.
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Çocuklarda multisistem inflamatuar sendromun (MIS-C) belirti ve bulguları (tüm semptomlar) aynı anda gözükmeyebilir. MIS-C belirtileri şu şekilde sıralanabilir;
• 24 saat veya daha uzun süren ateş • Kusma • İshal • Mide ağrısı • Deri döküntüsü • Alışılmadık derecede yorgun hissetmek • Hızlı nabız • Hızlı nefes alma • Kırmızı gözler • Dudakların ve dilin kızarıklığı veya şişmesi • Ellerin veya ayakların kızarıklığı veya şişmesi • Baş ağrısı veya baş dönmesi • Büyümüş lenf düğümleri.
MIS-C'nin acil durum işaretleri
• Şiddetli karın ağrısı • Nefes almada zorluk • Soluk, gri veya mavi renkli cilt, dudaklar veya tırnak yatakları • Yeni gelişen konfüzyon (sersemlik hali) • Uykuya meyil
MIS-C, Covid-19'un bir komplikasyonu olarak görülmektedir. Hastalığın şiddeti ve seyri hastalar arasında çok farklı seyredebilmektedir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile birçok hasta tam olarak iyileşmektedir. MIS-C kalp, akciğerler veya böbrekler gibi hayati organlarda ciddi sorunlara yol açabilir. Nadir durumlarda kalıcı hasara ve hatta ölüme neden olabilir.
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MIS-C hastalığı tekrar eder mi?
Şu ana kadar bildirilmiş tekrarlayan MIS-C vakası yok. Tekrarlama ihtimali veya riski ile ilgili maalesef bir veride yok.