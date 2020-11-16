Miray Daner'den samimi açıklamalar: Oynarken çok çirkinleşebilen biriyim
Oynadığı projelerle adından sıkça söz ettiren Miray Daner hurriyet.com.tr'de Ferit Ömeroğlu'nun konuğu oldu. Vatanım Sensin'de oynadığı Hilal karakterinin kendisi için çok özel olduğunu söyleyen Daner, şu anda oynadığı Saygı'da canlandırdığı Helen karakterinin de kendisine çok ilham verdiğini söylüyor.
Güzel oyuncu Miray Daner, oynarken çok çirkinleşebildiğini söyledi. Açıklamalarının devamında ise, "Oynadığım karakterin güzellik ile alakalı bir donesi yoksa buna çok önem vermiyorum. Çok güzel olması gereken bir karakteri de oynamadım. Başka sebeplerle altı dolu olan karakterleri oynama fırsatım oldu" dedi.
2