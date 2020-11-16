Miray Daner'den samimi açıklamalar: Oynarken çok çirkinleşebilen biriyim

* Saygı’da bizi ne bekliyor?



Saygı, gerçekten çok özel bir hikaye. Herkes kendi işi için bunu söyler ama hepimiz gerçekten çok inandık. Ercan Mehmet Erdem, çok güzel bir senaryo yazmış. Biz de çok keyifle oynadık. Kendi karakterimden biraz bahsedeyim. Helen, biraz sevgisiz büyümüş. Hayatın yalnızlaştırdığı bir kız, ailesi ile bağları kötü ve hayata karşı bir sürü kırgınlığı var. Bu kırgınlıklar zamanla yerini öfkeye bırakıyor. Başına çok kötü bir olay geliyor ve bunun neticesinde kendi adalet arayışına doğru yola çıkıyor. O sırada Savaş ile tanışıyor. Boran’ın karakterini kendim anlatmak istemem ama hayat içinde benzerlikleri olan karakterler. Zaman geçtikçe tutkuyla birbirlerine bağlanıyorlar. Çıktıkları yolda başlarına bazı olaylar geliyor ve Ercüment Çözer ile yolları kesişiyor. Anlattığımız hikaye çok özel çünkü son dönemlerde toplum içerisinde artmış bir konuyu ele alıyoruz. Toplumun her yerinde saygısızlık mevcut. Evden çıktığımız anda bile saygısızlıkla karşı karşıya kalabiliyoruz.