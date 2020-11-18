Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarından çağrı: Siz birbirinize aşıksınız, itiraf edin kurtulun

Enerjide ‘verimlilik’ dönemi Dünya pandemiyle birlikte çok hızlı bir şekilde dijitalleşirken bugün gerçekleşecek Inovasyon Zirvesi’nde de yenilikler tanıtılacak. Schneider Electric bugünkü zirvede Fijital Inovasyon Merkezi’nin tanıtımını yapacak. Zirve öncesi Schneider Türkiye ve Orta Asya Ülke Başkanı Bora Tuncer’le konuştuk. Tuncer, 2050 yılı itibarıyla enerji tüketiminin yüzde 50 artmasının beklendiğini, bu yüzden enerji verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin önemli olduğuna dikkat çekti.