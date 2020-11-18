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Haber Giriş: 18 Kasım 2020 - 10:17 | 

Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarından çağrı: Siz birbirinize aşıksınız, itiraf edin kurtulun

Miray Daner ile eski aşkı Kubilay Aka’nın ‘bakışların konuştuğu’ fotoğrafı olay olmuş, adeta bu ilişkinin sembolü haline gelmişti. Miray Daner aynı pozu bu kez Boran Kuzum ile Episode dergisi için verdi. Bu kareye sosyal medyada yorum yağdı.

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Epidose dergisine röportaj veren iki oyuncunun, fotoğrafları çok konuşuldu. Miray Daner “Biz sıkı dostuz, çok iyi anlaşıyoruz ve birlikte eğleniyoruz” dese de Boran Kuzum’a bakışları, ihanet yüzünden ayrıldığı eski sevgilisi Kubilay Aka ile mutlu günlerinde verdiği pozları hatırlattı.

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Miray Daner ile Boran Kuzum’u birbirine çok yakıştıran ve aşk yaşamaları için baskı yapan hayranları, sosyal medyada şunları yazdı:

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“Sevgili olmakla vakit kaybetmeyin. Siz direkt evlenin.”
“Aslında sevgililer ama saklıyorlar.”
“Gözler kalbin aynasıdır.

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“Siz birbirinize aşıksınız. İtiraf edin kurtulun.”
“Gördüğüm en güzel aşk pozları.”
“Bir kadın ancak sevdiği erkeğe böyle bakabilir.”

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Enerjide ‘verimlilik’ dönemi

Dünya pandemiyle birlikte çok hızlı bir şekilde dijitalleşirken bugün gerçekleşecek Inovasyon Zirvesi’nde de yenilikler tanıtılacak. Schneider Electric bugünkü zirvede Fijital Inovasyon Merkezi’nin tanıtımını yapacak. Zirve öncesi Schneider Türkiye ve Orta Asya Ülke Başkanı Bora Tuncer’le konuştuk. Tuncer, 2050 yılı itibarıyla enerji tüketiminin yüzde 50 artmasının beklendiğini, bu yüzden enerji verimliliğinin ve sürdürülebilirliğin önemli olduğuna dikkat çekti.

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