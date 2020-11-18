Miray Daner ve Boran Kuzum hayranlarından çağrı: Siz birbirinize aşıksınız, itiraf edin kurtulun
Miray Daner ile eski aşkı Kubilay Aka’nın ‘bakışların konuştuğu’ fotoğrafı olay olmuş, adeta bu ilişkinin sembolü haline gelmişti. Miray Daner aynı pozu bu kez Boran Kuzum ile Episode dergisi için verdi. Bu kareye sosyal medyada yorum yağdı.
Epidose dergisine röportaj veren iki oyuncunun, fotoğrafları çok konuşuldu. Miray Daner “Biz sıkı dostuz, çok iyi anlaşıyoruz ve birlikte eğleniyoruz” dese de Boran Kuzum’a bakışları, ihanet yüzünden ayrıldığı eski sevgilisi Kubilay Aka ile mutlu günlerinde verdiği pozları hatırlattı.
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