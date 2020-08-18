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Haber Giriş: 18 Ağustos 2020 - 14:04,

Miray Daner, Kubilay Aka'yı affetti... Sosyal medya yıkıldı! 'Miray Daner ve ben asla akıllanmıyoruz'

Miray Daner, Vatanım Sensin setinde tanıştığı Kubilay Aka ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Çiftin 3,5 yıllık ilişkisi Aka'nın Hilal Altınbilek ile çekilden fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla sona erdi.

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Ayrılığa çok fazla dayanamayan Miray Daner, Kubilay Aka'yı affetti ve ilişkilerine 2. şansı verdi.

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Bu kez de çift, Kubilay Aka'nın ifşa olan Instagram yazışmaları nedeniyle yollarını ayırdı.

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Ayrılığın üzerinden 1 yıl geçmeden çiftin üçüncü kez barıştığı iddia edildi.

Miray Daner'in Aka'yı evlilik şartı ile affettiği konuşulurken, ünlü oyuncu Twitter'da TT oldu.

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İşte Miray Daner'in sürpriz kararıyla ilgili yapılan yorumlardan bazıları:

- Miray Daner'in kankası sinirden duvarları yumrukluyordur, adım gibi eminim!

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- Miray Daner’i müsait olduğu bir zaman dolandırmak isterim...

- Boran Kuzum gibi biri varken onu 2 kez aldatan adama 3.şansı vermek ve üstüne üstün evlilik şartı koşmak...

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- Yanlış kararlar vermekte Miray Daner gibi ol...

- Miray Daner, balım bak güzel kızsın neden kendine bunu yapıyorsun? Aldatan adamla evlilik şartıyla barışmak nedir?

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- Miray Daner, Bihter ve ben..hepimiz aynı tonun lacivertiyiz...

- Miray Daner ve ben asla akıllanmıyoruz bizi daha çok üzerler

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- Miray Daner exten next olmaz bebeğim...

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