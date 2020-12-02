Miray Daner: Boran’la sınırlarımızı zorluyoruz

◊ Dizinin en önem verdiği konu saygı. Saygısızlığın dünyada had safhaya çıktığı bu dönemde sizin için bu kavram ne ifade ediyor?



- Ercüment Çözer’le birlikte “saygı”ya davet ve hatırlatma yaptığımız bir iş “Saygı”. Saygısızlık, vurdumduymazlık, benmerkezcilik maalesef dünyanın sorunu. Yetiştirilme tarzlarıyla temeli atılan bir kavram saygı, bu sebeple bizden önceki nesiller bu konuda daha titiz, naif ve duyarlı. Daha küçük yaşlarda empatiyi, hümanizmi öğrettiğimiz bireyler daha saygılı. Ben kendi adıma kişisel alanım dışına taşmamak ve kişisel alanımın ihlal edilmemesi diye tarif edebilirim. Bu tarifi istediğiniz gibi minimize edebilir veya maksimum örnekleyebilirsiniz. Sokakta yere çöp atmak da kişisel alanınızın dışına taşmaktır. Sizi tanımayan birinin size laf edebilmesi de kişisel alanın ihlalidir.