Mirasçıya da böyle tatil yaraşır

HEM DENİZ HEM SOHBET KEYFİ 26 yaşındaki Victoria Swarovski, önceki gün de ailece çıktıkları mavi yolculukta objektiflere takıldı. Gün boyu sık sık denize giren Swarovski, bir ara da genç bir kadınla birlikte oturup hem güneşlendi hem de uzun uzun sohbet etti.