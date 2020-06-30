Mirasçıya da böyle tatil yaraşır

Üzerinde 500 bin tane kristal işli gelinliğiyle uzun süre dünya basınının manşetlerinde kalmıştı. Şimdi de ailesiyle birlikte lüks yatla "mavi yolculuğa" çıktı.
Backgrid UK
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AİLE TATİLİ
'Kristal imparatorluğu' olarak anılan Swarovski'nin mirasçısı Victoria Swaroski, tatilini kocası Werner Muerz ve ailesiyle birlikte İspanya'nın Ibiza adasında geçiriyor.
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HEM DENİZ HEM SOHBET KEYFİ
26 yaşındaki Victoria Swarovski, önceki gün de ailece çıktıkları mavi yolculukta objektiflere takıldı. Gün boyu sık sık denize giren Swarovski, bir ara da genç bir kadınla birlikte oturup hem güneşlendi hem de uzun uzun sohbet etti.
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İTALYA'DA EVLENDİLER
Victoria Swarovski ve tanınmış bir emlakçı olan Werner Muerz 2017 yılında İtalya'nın Trieste kentinde evlenmişti.
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GELİNLİĞİ UZUN SÜRE KONUŞULDU
Kristal imparatorluğunun mirasçısı olan Swarovski'nin gelinliği uzun süre konuşulmuştu.
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500 BİN KRİSTAL
Üzerinde ailesine ait şirketin imzasını taşıyan 500 bin tane kristal işli gelinliği ile Victoria Swarovski, dünya basınının manşetlerinde kalmıştı. Bu gelinliğin fiyatının 1 milyon dolar olduğu haberleri basına yansımıştı.
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POP ŞARKICISI OLARAK TANINIYOR
Avusturya'nın Innsbruck kentinde dünyaya gelen Victoria Swarovski, aynı zamanda bir pop şarkıcısı olarak tanınıyor.
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ANNESİ GAZETECİ
Victoria Swarovski'nin babası aile şirketinde çalışıyor annesi ise gazeteci.
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YARIŞMAYLA DİKKAT ÇEKTİ
Victoria Swarovski, küçük yaşlarından itibaren şarkıcılığa meraklıydı. 2009 yılında katıldığı bir TV programında Get Gone adlı şarkıyla dikkat çeken Swarovski, ünlü bir müzik şirketiyle anlaşma imzaladı.
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SOYADINI BİR SÜRE GİZLEDİ
Kariyerinin ilk yıllarında soyadını kullanmayan genç kadın Victoria S. olarak tanındı.
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KARİYERİNDE DAHA HIZLI İLERLEDİ
Sonra ailesinin ünlü soyadıyla kariyerine devam etti. Bu da ona kariyerinde daha kısa sürede yol açtı.
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YARIŞMADA JÜRİ ÜYESİ
Victoria Swarovski, 2018 yılında Avusturya'da yayınlanan Let's Dance adlı yarışmada jüri üyeliği de yapmıştı.
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LÜKS YAT
Ailenin tura çıktığı lüks yat görüntüsüyle dikkat çekiyor.