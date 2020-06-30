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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 10:11,

Mirasçıya da böyle tatil yaraşır

Üzerinde 500 bin tane kristal işli gelinliğiyle uzun süre dünya basınının manşetlerinde kalmıştı. Şimdi de ailesiyle birlikte lüks yatla "mavi yolculuğa" çıktı.

Backgrid UK 

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1AİLE TATİLİ
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AİLE TATİLİ

'Kristal imparatorluğu' olarak anılan Swarovski'nin mirasçısı Victoria Swaroski, tatilini kocası Werner Muerz ve ailesiyle birlikte İspanya'nın Ibiza adasında geçiriyor.

2HEM DENİZ HEM SOHBET KEYFİ
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HEM DENİZ HEM SOHBET KEYFİ

26 yaşındaki Victoria Swarovski, önceki gün de ailece çıktıkları mavi yolculukta objektiflere takıldı. Gün boyu sık sık denize giren Swarovski, bir ara da genç bir kadınla birlikte oturup hem güneşlendi hem de uzun uzun sohbet etti.

3İTALYADA EVLENDİLER
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İTALYA'DA EVLENDİLER

 Victoria Swarovski ve tanınmış bir emlakçı olan Werner Muerz 2017 yılında İtalya'nın Trieste kentinde evlenmişti.

4GELİNLİĞİ UZUN SÜRE KONUŞULDU
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GELİNLİĞİ UZUN SÜRE KONUŞULDU

Kristal imparatorluğunun mirasçısı olan Swarovski'nin gelinliği uzun süre konuşulmuştu.

5500 BİN KRİSTAL
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500 BİN KRİSTAL

Üzerinde ailesine ait şirketin imzasını taşıyan 500 bin tane kristal işli gelinliği ile Victoria Swarovski, dünya basınının manşetlerinde kalmıştı. Bu gelinliğin fiyatının 1 milyon dolar olduğu haberleri basına yansımıştı.

6POP ŞARKICISI OLARAK TANINIYOR
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POP ŞARKICISI OLARAK TANINIYOR

Avusturya'nın Innsbruck kentinde dünyaya gelen Victoria Swarovski, aynı zamanda bir pop şarkıcısı olarak tanınıyor.

7ANNESİ GAZETECİ
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ANNESİ GAZETECİ

Victoria Swarovski'nin babası aile şirketinde çalışıyor annesi ise gazeteci.

8YARIŞMAYLA DİKKAT ÇEKTİ
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YARIŞMAYLA DİKKAT ÇEKTİ

Victoria Swarovski, küçük yaşlarından itibaren şarkıcılığa meraklıydı. 2009 yılında katıldığı bir TV programında Get Gone adlı şarkıyla dikkat çeken Swarovski, ünlü bir müzik şirketiyle anlaşma imzaladı.

9SOYADINI BİR SÜRE GİZLEDİ
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SOYADINI BİR SÜRE GİZLEDİ

Kariyerinin ilk yıllarında soyadını kullanmayan genç kadın Victoria S. olarak tanındı.

10KARİYERİNDE DAHA HIZLI İLERLEDİ
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KARİYERİNDE DAHA HIZLI İLERLEDİ

Sonra ailesinin ünlü soyadıyla kariyerine devam etti. Bu da ona kariyerinde daha kısa sürede yol açtı.

11YARIŞMADA JÜRİ ÜYESİ
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YARIŞMADA JÜRİ ÜYESİ

Victoria Swarovski, 2018 yılında Avusturya'da yayınlanan Let's Dance adlı yarışmada jüri üyeliği de yapmıştı.

12LÜKS YAT
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LÜKS YAT

Ailenin tura çıktığı lüks yat görüntüsüyle dikkat çekiyor.

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