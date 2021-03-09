Miraç ne demek? Miraç olayı nedir? İşte Miraç Kandili'nin önemi hakkında bilgiler
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili her yıl idrak edilemeye devam ediyor. Bu özel günün 2021 tarihinin gelmesi ile birlikte, miraçın ne demek olduğu ve miraç olayının detayları araştırılıyor. Peki, Miraç ne demek? Miraç olayı nedir?
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İslam inancına göre, Hazreti Muhammed'in, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek. İşte, Miraç hakkında bilinmesi gerekenler...
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MİRAÇ KANDİLİ
Miraç Kandili, "üç aylar"ın ilki olan Recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenliyor.
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MİRAÇ OLAYI NEDİR?
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, 27 Recep 621 hicri tarihinde gece Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi.
Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
"İsra ve Miraç mucizesi" ismiyle anılan bu olay, Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm surelerinde ifade ediliyor. "İsra olayı", Hazreti Muhammed'in bir gece Mekke'den Kudüs'e, "Miraç olayı" ise gökler ötesine yaptığı yolculuğa deniliyor.
İslam kaynaklarına göre, Mekke'den Medine'ye hicretten bir sene önce yaşanan "İsra ve Miraç" olayı Allah'ın, Hazreti Muhammed'in Mekke'de gördüğü eziyetlere karşı bir tesellisi olarak kabul ediliyor.
Miraç gecesinde beş vakit namaz farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi verildi ve "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyedildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturlarını bildirdi.
Müslümanlara Miraç Kandili'nde, namaz borcu olanların kılabildiklerince namaz kılması, namaz borcu olmayanların ise nafile namaz kılması, Kur'an-ı Kerim okuması, istiğfar ve dua etmesi tavsiye ediliyor.
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MİRAÇ NE DEMEK?
Kelime olarak “İsra” geceleyin yürüme, gece yolculuğu yapmak; “Miraç” ise yükseğe çıkmak veya yükselmeyi sağlayan manevi araç anlamlarına gelir.
Hicretten yaklaşık 1,5 yıl önce Recep ayının 27. gecesinde Yüce Peygamberimiz Mekke’deki Mescid-i Haram’dan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmüştür. Oradan da zaman ve mekân mefhumları aşılarak göklere yükseltilmiş, hiçbir faniye nasip olmayan nice manevi makam ve mevkiler kendisine gösterilmiş, varlık ufuklarının üstüne çıkartılarak Yüce Allah’ın huzuruna varmıştır.
Gece, çok kısa bir zamanda iki safhada cereyan eden bu olaya “İsra ve Miraç” mucizesi ve bu geceye de “Miraç” kandili deniliyor.
İsra mucizesi Kur’an-ı Kerim`in İsra suresinin birinci ayeti ile sabittir. İnkâr eden küfre gider, imanından olur.
Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimede mealen “Kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulunu (Muhammed’i) bir gece Mescid-i Haram’dan çevresini bereketlendirdiğimiz Mescid-i Aksa’ya götüren Allah’ın şanı yücedir. Hiç şüphesiz o, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”buyurulmaktadır.