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Miraç Kandili’nde oruç tutanlar iftar saatini araştırıyor: Akşam ezanı saat kaçta?

#Akşam Ezanı#Akşam Ezanı Saat Kaçta#İftar

Miraç Kandili ‘nde oruç tutan vatandaşlar, iftar saati için akşam ezanı vaktini beklemeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz vakitleri listesi ile 27 Şubat akşamı ezanı saati paylaşıldı. Peki, bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte il il akşam ezanı saatleri…

1/3Miraç Kandili’nde oruç tutanlar iftar saatini araştırıyor: Akşam ezanı saat kaçta

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler ezan saatine çevrildi. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı nedeniyle akşamı ezanı saati şehirden şehre farklılık gösteriyor. Vatandaşların oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirebilmek için illerindeki akşam ezanı saatini araştırması gerekiyor.

2/3Miraç Kandili’nde oruç tutanlar iftar saatini araştırıyor: Akşam ezanı saat kaçta

Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Şubat Pazar Miraç Kandili iftar vakitlerini yayımladı. Akşam ezanının okunmasıyla beraber oruçlar açılacak. Üç büyük şehirde akşam ezanı saatleri şöyle;

İstanbul iftar vakti: 18:59
Ankara iftar vakti: 18:44
İzmir iftar vakti: 19:09

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3/3KANDİL GÜNLERİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR

KANDİL GÜNLERİ ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.

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