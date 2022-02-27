Miraç Kandili’nde oruç tutanlar iftar saatini araştırıyor: Akşam ezanı saat kaçta?

Akşam saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte gözler ezan saatine çevrildi. Türkiye'nin doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı nedeniyle akşamı ezanı saati şehirden şehre farklılık gösteriyor. Vatandaşların oruç ibadetini hakkıyla gerçekleştirebilmek için illerindeki akşam ezanı saatini araştırması gerekiyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 27 Şubat Pazar Miraç Kandili iftar vakitlerini yayımladı. Akşam ezanının okunmasıyla beraber oruçlar açılacak. Üç büyük şehirde akşam ezanı saatleri şöyle;
İstanbul iftar vakti: 18:59
Ankara iftar vakti: 18:44
İzmir iftar vakti: 19:09
Kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.