Miraç Kandili'nde ne yapılır? İşte, Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ NELERDİR? Miraç; ferdi, toplumu ve bütün insanlığı yücelten ve yükselten değerlerle buluşarak, zamanın önemini idrak ve sorumluluk bilinci ile her türlü kötülüklerden arınma ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek, yüce mertebelere ulaşma azmini kuşanmaktır. Miraç gecelerinde dua etmek, tevbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi kutsal kabul ederek çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.



Kur'an-ı Kerim okunmalı



Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı



Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli



Allah rızası için namaz kılmalı



Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı



Günahların bağışlanması için Allah'tan af dilenmeli ve tövbe edilmeli



Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı



Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli



Hastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeli



Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli



