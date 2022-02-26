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Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler neler? İşte kandil gecesi için Miraç Kandili tesbihleri

#Miraç Kandili#Diyanet#Dua

Miraç Kandili zikir ve tesbihleri, kandil gecesinde ibadetlerini tam ve eksiksiz yapacak olan Müslümanların yoğunlaştığı konular arasında yer alıyor. Yüce Allah'ın affına mahzar olmak için Miraç Gecesi'nde zikir ve tesbihler yapılarak dualar edilecek. Peygamber Efendimizin bir gece, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade eden Miraç Kandili'nde, dua, ibadetler Peygamberimize olan bağlılığı namaza olan muhabbeti tazelemek için büyük bir fırsat olacak. Peki, Miraç Kandili'nde çekilecek zikirler ve tesbihler neler? İşte kandil gecesi için Miraç Kandili tesbihleri.

1/5Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler neler İşte kandil gecesi için Miraç Kandili tesbihleri

Kandil gecesi çekilecek tesbihlerle ibadetlerine yön verecek olanlar Diyanet bilgilerine odaklandı. Diyanet bilgisine göre Miraç Kandili 27 Şubat'ta idrak edilecek. Kandil zikirleri ve tesbihleri aracılığıyla Allah-u Teala'ya hamd-ü senalar edecek olan Müslümanlar, ellerini semaya açarak bu güzel gecenin feyzine nail olacak. Diyanet bilgilerine göre Miraç Kandili ikinci bir kadir Gecesi hükmünde olduğu için bu gecede edilen dualar geri çevrilmez.

2/5MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah’a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah’ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

3/5Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler neler İşte kandil gecesi için Miraç Kandili tesbihleri

Namazlardan sonra otuz üçer kere “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber” diyerek Allah’ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).

4/5MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI

MİRAÇ KANDİLİ'NDE NELER YAPILMALI?

Miraç Gecesi ve gündüzünü şöylece ihya etmeye çalışmalıyız:

1- Miraç Kandili'nin gündüzünde oruçlu olmak ve kandili böyle karşılamak gerekir.

Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyurdu.

2- Salat ü selâm okumak.

3- Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

5/5Miraç Kandilinde çekilecek zikirler ve tesbihler neler İşte kandil gecesi için Miraç Kandili tesbihleri

4- Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

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#Miraç Kandili#Diyanet#Dua