Miraç Kandili nedir? İşte Miraç Kandili’nin önemi ve anlamı hakkında bilgiler
Miraç Kandili önemi ve anlamı, bu önemli güne az bir zaman kala araştırılan konular arasında yer alıyor. Miraç Kandili her sene yılın ikinci kandili olarak idrak ediliyor. Müslümanlar 2021 yılının ilk kandili 18 Şubat tarihinde karşıladılar. Şimdi sıra Miraç Kandili’ne geldi. İşte merdiven, yükselecek yer, en yüksek makam manalarına gelen Miraç hakkında merak edilenler
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Miraç Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tarihlerde kandilleri idrak ediyorlar. Üç ayların ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk gelen Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart’ta idrak edilecek. Miraç, terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. İşte Miraç Kandili’nin önemi ve anlamı
MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.
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Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
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MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
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Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.
Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazından sonra bu ayetler okunur, iman dile getirilir.