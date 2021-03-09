Miraç Kandili nedir? İşte Miraç Kandili’nin önemi ve anlamı hakkında bilgiler

Miraç Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Müslümanlar her sene Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan tarihlerde kandilleri idrak ediyorlar. Üç ayların ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk gelen Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart’ta idrak edilecek. Miraç, terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. İşte Miraç Kandili’nin önemi ve anlamı



MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?



Miraç, kelime manası itibariyle "merdiven", "yükselecek yer", "en yüksek makam" manalarına gelmektedir. Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilir.