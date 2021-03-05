Miraç Kandili ne zaman? İşte Miraç Kandili’nin önemi ve anlamı
Miraç Kandili tarihi ile ilgili araştırmalar hızlandı. Müslümanlar heyecanla yılın ikinci kandilini bekliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili 2021 yılında mart ayı içerisinde idrak edilecek. İşte Miraç Kandili tarihi ve detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Miraç Kandili 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. Müslümanlar her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre dini gün ve ayları idrak ediyorlar. Kandil günlerinde bolca dua ve ibadet ediliyor, vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. İslam aleminde Allah'a yükseliş ve arınma olarak kabul edilen Miraç Kandili 10 Mart tarihinde idrak edilecek. İşte kandilin önemi ve anlamı
2
MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.
Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.
3
MİRAÇ KANDİLİ'NİN ANLAMI VE ÖNEMİ
İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.
4
Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.
Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.