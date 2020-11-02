Miraç Kandili ne zaman? İşte 2021 Miraç Kandili tarihi
'2021 Miraç Kandili ne zaman?' sorusunun yanıtı milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Recep ayının 26. gecesi gerçekleştiği düşünülen Miraç Kandili'nde vatandaşlar camilere akın edecek ve ellerini Allah'a açacaklar. Peki, 2021 Miraç Kandili ne zaman idrak edilecek? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan tarih bilgisi...
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İslam aleminde '‘Allah'a yükseliş ve arınma' olarak kabul edilen Miraç Kandili, son günlerin en çok araştırılan konularından biri oldu. Kandil ibadetlerini hakkıyla yerine getirmek ve çeşitli hazırlıklar yapmak isteyen vatandaşlar, Miraç Kandili'nin 2021 tarihini merak ediyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Receb ayının 26. günü idrak edilecek olan kandilin tarihi Diyanet Dini Günler Takvimi içerisinde yerini almıştı. Buna göre, Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart tarihine denk gelecek.
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MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Dua da bir miraçtır ve dua Allah ile kul arasında yüksek bir bağdır; insanın bu dünyadaki yalnızlığını gideren en büyük buluşmadır. Allah’ın sonsuz merhametinin kapısını dua ve niyazla çalmak isteyenler için önemli bir fırsat olan Miraç Kandili’nde camiler dolup taşar.
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MİRAÇ'IN KELİME ANLAMI NEDİR?
Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) MescidülHaram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste yer alır.