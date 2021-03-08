Miraç Kandili ne zaman, hangi gün? İşte Miraç Kandili tarihi
Miraç Kandili 2021 yılında da heyecanla bekleniliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre kandil günleri idrak ediliyor. Üç ayların başlamasının ardından yılın ilk kandili idrak edildi. Şimdi sıra Miraç Kandili’ne geldi. Müslümanlar mart ayı içerisinde bu kandili idrak edecekler. İşte Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili tarihi
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Miraç Kandili için geri sayım başladı. Müslümanlar heyecanla yılın ikinci kandilini beklemeye başladılar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre İslam aleminde Allah'a yükseliş ve arınma olarak kabul edilen Miraç Kandili mart ayında idrak edilecek. İşte beş vakit namazın farz kılındığı Miraç Kandili ile ilgili bilgiler
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MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü idrak edilecek. Miraç Kandili, 13 Şubat’ta başlayan "üç aylar"ın ilki recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor. Bu gece, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul ediliyor.
Sözlükte “yukarı çıkmak, yükselmek” anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “yukarı çıkma vasıtası, merdiven” demektir. Terim olarak Hz. Peygamber’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eder. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.