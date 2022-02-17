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Miraç Kandili ne zaman? 2022 Miraç Kandili için geri sayım

#Miraç Kandili#Miraç Kandili 2022#Miraç Kandili Tarihi

Miraç Kandili için heyecan giderek artıyor. Miraç Kandili 2022 yılının ikinci kandili olacak. Müslümanlar Regaip Kandili’ni şubat ayı içerisinde idrak ettiler. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Miraç Kandili tarihi de belli oldu. Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında?

1/3Miraç Kandili ne zaman 2022 Miraç Kandili için geri sayım

Miraç Kandili’nin ne zaman idrak edileceği araştırılıyor. Miraç, kelime manası itibariyle merdiven, yükselecek yer, en yüksek makam anlamındadır. İslam aleminde Allah'a yükseliş ve arınma olarak kabul edilir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre Miraç Kandili şubat ayı içerisinde belirtilen tarihte idrak edilecek.

2/3MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili 27 Şubat Pazar günü idrak edilecek.

3/3MİRAÇ KANDİLİ NEDİR

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

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