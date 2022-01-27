Miraç Kandili ne zaman 2022? Diyanet dini günler takvimi!

Hicri takvime göre üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban, Ramazan aylarında gerçekleşecek olan kandiller de şimdiden merak konusu oldu. Müslüman alemi için önemli bir yeri olan kandiller Şubat ayı itibariyle başlıyor. İşte, Regaib, Miraç Kandili ve dini günler takvimi...
Şubat ayı başında başlayacak olan üç ayların beraberinde Regaib kandili ve sonrasında Mirac kandili gerçekleşecek. Üç aylar 2 Şubat Çarşamba 2022'de başlayacak, 3 Şubat Perşembe Regaib Kandili ve ay sonunda 27 Şubat 2022 Pazar günü Miraç Kandili idrak edilecek.
2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ
27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ
17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ
2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI
27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ
1 Mayıs PAZAR: AREFE
2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
8 Temmuz CUMA: AREFE
9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI
8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ
7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ