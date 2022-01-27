Miraç Kandili ne zaman 2022? Diyanet dini günler takvimi!

Hicri takvime göre üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban, Ramazan aylarında gerçekleşecek olan kandiller de şimdiden merak konusu oldu. Müslüman alemi için önemli bir yeri olan kandiller Şubat ayı itibariyle başlıyor. İşte, Regaib, Miraç Kandili ve dini günler takvimi...