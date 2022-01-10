Miraç kandili ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi

Müslüman alemi iin önemli bir yere sahip olan üç aylar ve bu aylar içerisinde gerçekleşen kandiller, araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılda ilk olarak Miraç kandili gerçekleşecek. Bu nedenle vatandaşlar 2022 üç aylarla birlikte Miraç Kandili tarihini merak ediyorlar. Peki Miraç Kandili 2022 ne zaman, Diyanet takvimine göre işte tarihler...