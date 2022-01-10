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Haber Giriş: 10 Ocak 2022 - 11:00 | 

Miraç kandili ne zaman? 2022 Diyanet dini günler takvimi

2022 yılıyla birlikte dini ve resmi bayramların tarihleri araştırılmaya başlandı. Hicri takvime göre üç aylar olarak adlandırılan Recep, Şaban, Ramazan aylarında gerçekleşecek olan kandiller de şimdiden merak konusu oldu. Ramazan ayı için gün sayılırken kandil tarihleri bir yandan araştırılıyor. Peki, 2022 Miraç Kandili ne zaman, hangi güne denk geliyor? İşte 2022 Diyanet Miraç Kandili ve dini günler takvimi...

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Müslüman alemi iin önemli bir yere sahip olan üç aylar ve bu aylar içerisinde gerçekleşen kandiller, araştırılmaya devam ediyor. Yeni yılda ilk olarak Miraç kandili gerçekleşecek. Bu nedenle vatandaşlar 2022 üç aylarla birlikte Miraç Kandili tarihini merak ediyorlar. Peki Miraç Kandili 2022 ne zaman, Diyanet takvimine göre işte tarihler...
2MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2022?

Bu yıl Şubat ayı başında başlayacak olan üç aylar, beraberinde Regaib kandili ve sonrasında Mirac kandilini getiriyor. Üç aylar 2 Şubat Çarşamba 2022'de başlayacak, 3 Şubat Perşembe Regaib Kandili ve ay sonunda 27 Şubat 2022 PAzar günü Miraç Kandili idrak edilecek.
32022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2 Şubat ÇARŞAMBA : ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

3 Şubat PERŞEMBE : REGAİB KANDİLİ

27 Şubat PAZAR: MİRAC KANDİLİ

17 Mart PERŞEMBE: BERAT KANDİLİ

2 Nisan CUMARTESİ: RAMAZAN BAŞLANGICI

27 Nisan ÇARŞAMBA: KADİR GECESİ

1 Mayıs PAZAR: AREFE

2 Mayıs PAZARTESİ: RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

3 Mayıs SALI: RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

4 Mayıs ÇARŞAMBA: RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

8 Temmuz CUMA: AREFE

9 Temmuz CUMARTESİ: KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

10 Temmuz PAZAR: KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

11 Temmuz PAZARTESİ: KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

12 Temmuz SALI: KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

30 Temmuz CUMARTESİ: HİCRİ YILBAŞI

8 Ağustos PAZARTESİ 2022: AŞURE GÜNÜ

7 Ekim CUMA 2022: MEVLİD KANDİLİ
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