Miraç Kandili ne zaman? 2021 Diyanet kandil ve dini günler takvimi
Miraç Kandili ne zaman sorusu, milyonlarca Müslüman tarafından merak edilen konuların başında geliyor. İslam dünyasında büyük önem verilen kandil günlerinde ibadet, dua ve namazlar idrak ediliyor. 2021 dini günler takvimi ile Diyanet İşleri Başkanlığı kandil günlerini yayımladı. Yeni yılda vatandaşlar, Regaip, Miraç, Berat ve Mevlid Kandili'ni ihya edecek. Allah’ın sonsuz merhametinin kapısını dua ve niyazla çalmak isteyenler bu mübarek gecede dualarını ederek tövbe edecek. İşte, 2021 Diyanet takvimine göre, kandil ve dini günler takvimiyle ilgili ayrıntılar.
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2021 kandil günleri yeni yıl öncesinde gündeme geldi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olarak tanımlanan Miraç Kandili, Diyanet takvimine göre 10 Mart tarihinde idrak edilecek. Yılın ilk kandili Regaib Kandili ise 18 Şubat Perşembe gecesi idrak edilecek. İşte, Diyanet takvimi ile 2021 üç aylar ve kandil günleri hakkında ayrıntılar.
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MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?
Receb ayının 26. günü idrak edilecek olan kandilin tarihi Diyanet Dini Günler Takvimi içerisinde yerini almıştı. Buna göre, Miraç Kandili 2021 yılında 10 Mart tarihine denk gelecek.
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2021 TAKVİMİ
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 13 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek.
Gelecek yıl Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.
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MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?
Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz'in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi olayıdır. Dua da bir miraçtır ve dua Allah ile kul arasında yüksek bir bağdır; insanın bu dünyadaki yalnızlığını gideren en büyük buluşmadır. Allah’ın sonsuz merhametinin kapısını dua ve niyazla çalmak isteyenler için önemli bir fırsat olan Miraç Kandili’nde camiler dolup taşar.
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MİRAÇ'IN KELİME ANLAMI NEDİR?
Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.
Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) MescidülHaram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste yer alır.