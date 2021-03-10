Miraç Kandili mesajları ve sözleri için seçenekler... En güzel, resimli Miraç Kandili mesajları
Miraç Kandili mesajları ve sözleri yoğun ilgi görüyor. Müslümanların heyecanla beklediği Miraç Kandili bugün idrak ediliyor. Sevdiklerine bu önemli günün geldiğini haber vermek isteyenler kandil mesajlarını paylaşıyorlar. Miraç, Müslümanların kurtuluşunu sağlayan ve tövbe kapılarının açık olduğu bir gecedir. İşte sevdiklerinize gönderebileceğiniz, sosyal medya hesaplarınız üzerinden paylaşımda bulunabileceğiniz en güzel, resimli ve yeni Miraç Kandili mesajları
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Kandil mesajları 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. Miraç Kandili’ni coşku ile karşılayanlar kandil mesajlarını sevdiklerine gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıyorlar. Birlik ve beraberliğin arttığı, gönül bağlarının kuvvetlendiği, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı Miraç Kandili’nde beş vakit namaz farz kılınmıştır. İşte birçok önemli olayın olduğu gece ile ilgili en güzel, resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
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MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ
Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller...
Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.
Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller..
Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.
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Peygamber Efendimizin bu kutlu yolculuğu; sevgi, saygı, hoşgörü, sağduyu, iyi niyet, kalplere güzellik serpilen bir gün olması dileğiyle Miraç Kandilimiz hayırlı olsun.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
Bazen yenik düştük zamana, esiri olduk anlamsız koşturmaların ve fakat adını yüreğimize yazdığımız dostlarımızı hiç unutmadık. Miraç Kandiliniz mübarek olsun.
Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun
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Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, Dualarınız kabul olsun. Bu vesile ile Tüm İslam aleminin ve sizlerin Miraç Kandili Mübarek olsun.