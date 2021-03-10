Miraç Kandili mesajları ve sözleri için seçenekler... En güzel, resimli Miraç Kandili mesajları

MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI VE SÖZLERİ Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç Kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. Hayırlı Kandiller...



Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarımızın Rabbimizin yüce katına iletilmesine vesile olan bu mübarek kandil gecesinde dualarda buluşmak ümidiyle Kandilinizi kutlarım.



Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazılan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e. Hayırlı kandiller..



Yüreklerin bir attığı duaların gökyüzüne yükseldiği mübarek Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını ve ömrünüzün sağlık, huzur ve iman dolu geçmesini dilerim.



