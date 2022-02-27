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Miraç Kandili gecesi neler yapılır? Miraç Kandili gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılması gerekenler

#Miraç Kandili#Miraç Kandili Gecesi Neler Yapılır#Miraç Kandili Gecesi Çekilecek Zikirler

Miraç Kandili gecesi yapılacak ibadetler arasında tesbihler ve zikirler de yer alıyor. Bu anlamlı geceye özel bazı dualar edilir, anlam ve önemine uygun zikirler ve tesbihler çekilir. Yüce Allah'ın affına mahzar olmak için Miraç Kandili gecesinde zikir ve tesbihler yapılarak dualar edilecek. Peki, Miraç Kandili gecesi neler yapılır? Miraç Kandili gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılması gerekenler...

1/4Miraç Kandili gecesi neler yapılır Miraç Kandili gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılması gerekenler

Peygamber Efendimizin bir gece, Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya, oradan da semaya yaptığı ve Allah’ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa ettiği hikmet yüklü yolculuğu ifade eden Miraç Kandili'nde, dua, ibadetler Peygamberimize olan bağlılığı namaza olan muhabbeti tazelemek için büyük bir fırsat olacak. Peki, Miraç Kandili gecesi neler yapılır, çekilecek zikirler ve tesbihler neler? İşte Miraç Kandili tesbihleri ve zikirleri...

2/4MİRAÇ KANDİLİNDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ÇEKİLECEK TESBİHLER NELERDİR?

Namazlardan sonra yapılan tesbîhat ve dualar, namaza dâhil olmasa da makbul ibadetler arasında yer aldığından müstehaptır. Tesbîhat konusunda müslümanlara özel tavsiyelerde bulunan Hz. Peygamberin (s.a.s.) bizzat kendisi de, namazlardan sonra üç kere Allah’a istiğfar eder ve şöyle buyururdu:

(Allah’ım, selam sensin; selamet de ancak sendendir. Mübareksin. Ey Celal ve İkram sahibi!) (Müslim, Mesâcid, 135)

Namazlardan sonra otuz üçer kere “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allahu ekber” diyerek Allah’ı anmak da sahih hadislerle tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber (s.a.s.) bir hadis-i şerifinde, “Kim, her namazdan sonra otuz üç defa sübhânallah, otuz üç defa elhamdülillâh, otuz üç defa da Allahü ekber der, sonra da yüze tamamlamak için;

(Allah’tan başka ilâh yoktur; yalnız Allah vardır. O tektir, ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O’nun gücü her şeye yeter) derse, günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile affedilir.” (Müslim, Mesâcid, 146) buyurmuştur. Bir başka hadiste de namazlardan sonra otuz üç kez bu tesbîhatı yapanın derecesine kimsenin ulaşamayacağı belirtilmiştir (Ebû Dâvûd, Vitir, 24).

3/4MİRAÇ KANDİLİ GECESİNDE NELER YAPILIR

MİRAÇ KANDİLİ GECESİNDE NELER YAPILIR?

Peygamber Efendimiz “Recep ayında bir gün ve gece vardır ki Receb’in 27. gecesidir. Kim o gün oruç tutar ve geceyi ibadetle geçirirse yüz sene oruç tutmuş ve yüz sene ibadet yapmış gibi olur” buyuruyor.

4/4Miraç Kandili gecesi neler yapılır Miraç Kandili gecesi çekilecek zikirler, tesbihler ve yapılması gerekenler

Salat ü selâm okumak.

Bu mübarek gece kusur ve günahlarımızdan tevbe ve istiğfarda bulunmalıyız. En azından bir tesbih “Estağfirullah” demeliyiz.

Namaz kılmak. Bu geceyi namaz kılarak ibadetle geçirmenin sevabı çok büyüktür. Miraç gecesi ve gündüzündeki namazları cemaatle kılmaya son derece gayret göstermelidir. Kaza namazı bulunan kimseler, bu namazlarını kaza etmeye çalışmalıdırlar. Ayrıca tesbih namazı da kılınabilir. Ancak üzerinde kaza namazı bulunan kimselerin bu gibi mübarek gecelerde nafile namaz yerine kaza namazı kılmaları daha yerinde olur. Bu sebeple kaza namazı olan kimseler bol bol kaza namazı kılmalı ve bu gece kılınacak bütün nafile namazları, kaza namazı olarak niyetlenmeli ve öylece kılmalıdırlar.

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