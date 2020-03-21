Recep ayının artık sona erip ve şaban ayının geldiğini gösteren Miraç Kandili, Recep ayının 27. gecesi yani bu gece idrak ediliyor. Günü oruç iabdeti ile geçiren ve sevdiklerini kandil mesajları yollayan vatandaşlar şimdi ise Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu araştırıyor. Peki, Miraç gecesi neler yapılır? Miraç Kandili ibadetleri neler?
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Mübarek Miraç Kandili'nde ibadetleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmek isteyen Müslümanlar Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetlerin neler olduğunu öğrenmek istiyor. Vatandaşlar bu kapsamda Diyanet'in açıklamalarını araştırıyor. İşte, Miraç gecesi yapılması gereken ibadetler...
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Bu güne özel bir ibadet şekli olmasa da, Cuma, Arife, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Regaip gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. Miraç gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı, kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, tesbih çekip, tevbe istigfar etmeli. İşte Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler ve davranışlar…
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Kur'an-ı Kerim okunmalı
Peygamberimiz (a.s.m)'ın mübarek duası olan Cevşen-ül Kebiri okunmalı
Aile bireyleriyle birlikte günün mana ve ehemmiyeti hakkında sohbet etmeli
Allah rızası için namaz kılmalı
Hayatımızın geçmiş günleri ve yılları hakkında muhasebe yapmalı
Allah'ın bağış kapısını çalarak bütün günahlarımızı geçmiş günahları evvela ciddi bir istiğfar etmeli
Sevgili Peygamberimize bol bol salât ve selâm okunmalı
Dünya ve ahirete ait dileklerimiz için dua etmeli
Dargın ve küskünleri barıştırmalı
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Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalıHayattaki büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefonla aranarak tebrik edilmeliVefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeliBu gece Rabbimizle olan ilişkilerimizi ciddi bir şekilde muhasebe etmeliyiz
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İhtiyaç sahipleri ve muhtaç kişilerin ihtiyaçları giderilmeli, sadakalar verilmelidirHastaları, yaşlıları ziyaret ederek; yoksulları, öksüz ve yetimleri sevindirmeliEş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşmeli
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KANDİLLERDE ORUÇ BİR GÜN SONRA MI TUTULUR?
Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi’, XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan’ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela “Recebin ilk Cuma gecesi” dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır. Yine “Şaban’ın 15. gecesi” bu ayın 14. günü 15. güne bağlayan gece, “bayram gecesi” de arefe gününü bayrama bağlayan gecedir. Bu itibarla kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir.