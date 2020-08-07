Miraç bulundu mu? Diyarbakır kaybolan Miraç Çiçek için seferber oldu!

"Miraç'ımı istiyorum" Oğlundan bir saat bile ayrı kalamazken günlerdir ondan ayrı olduğunu ifade eden Çiçek, "Her yere baktılar. Jandarma dahil herkes seferber olmuş, Allah hepsinden razı olsun. Allah rızası için oğlumu bulup bana getirsinler. İçim yanıyor, Miraç'ımı istiyorum, başka bir şey istemiyorum. Cumhurbaşkanımızdan, tüm bakanlardan ricamdır." diye konuştu.



Kardeşlerinin de Miraç'ı sorduğunu ifade eden Çiçek, "Çocuklarım 'Anne Miraç nerede?' diye soruyor, cevap veremiyorum. 'Gelecek' diyorum ama hiçbir yerde yok oğlum. Şüphelendiğim, 'bu şahıs' diyebileceğim biri yok. Kimseyi örnek gösteremiyorum. Bilsem, kim olursa olsun hiçbir şekilde saklamam. Benim ciğerim yanıyor, 6 gündür yavrum yok. Aç mıdır, susuz mudur, bir yerde midir bilmiyorum. İçim yanıyor, bir şey olsa saklar mıyım?"