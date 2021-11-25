Mirabel Kardeşler kimdir? "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nün" sembolü Mirabel Kardeşler'in hikayesi

Dominik Cumhuriyeti 1930’da ülke yönetimini ele geçiren Rafael Trujillo tarafından uzun yıllar diktatörlükle yönetildi. Ta ki Mirabel Kardeşler olarak tanınan üç kız kardeş Patria, Minerva ve Maria Teresa eşleriyle birlikte Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele vermeye başlayana dek…