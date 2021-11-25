Mirabel Kardeşler kimdir? "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nün" sembolü Mirabel Kardeşler'in hikayesi
Birleşmiş Milletler tarafından her yıl, küresel ölçekte, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”ne yönelik etkinlikler ve konuşmalar yapılıyor. Mirabel Kardeşler’ in anısı, özgürlük ve insan hakları için verdikleri mücadele tüm dünyada insan hakları savunucuları ve kadın hareketleri için bir sembol haline geldi. Peki, Mirabel Kardeşler kimdir? İşte "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü'nün" sembolü Mirabel Kardeşler'in hikayesi
Dominik Cumhuriyeti 1930’da ülke yönetimini ele geçiren Rafael Trujillo tarafından uzun yıllar diktatörlükle yönetildi. Ta ki Mirabel Kardeşler olarak tanınan üç kız kardeş Patria, Minerva ve Maria Teresa eşleriyle birlikte Trujillo diktatörlüğüne karşı mücadele vermeye başlayana dek…
Kolombiya’nın başkenti Bogota’da 1981’de toplanan 1. Latin Amerika ve Karayip Kadınlar Kongresi’nde Mirabel Kardeşlerin öldürüldüğü gün olan 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” ilan edildi. birleşmiş milletler, 1999’da aldığı kararla 25 Kasım’ı “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” ilan etti.