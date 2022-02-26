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Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir? Minsk Anlaşması imzalayan ülkeler ve detayları

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Minsk anlaşması maddeleri ile merak ediliyor. Rusya Ukrayna geriliminin tırmanmasının ardından Minsk Anlaşması yeniden gündeme geldi. 12 maddelik Minsk Protokolü; tarafların silah bırakması, ateşkesin AGİT tarafından denetlenmesi, rehinelerin ve tutukluların serbest bırakılması, silahlı grupların ve askeri ekipmanın Ukrayna topraklarından çekilmesi, ekonomik toparlanma için bir program hayata geçirilmesi gibi başlıklardan oluşuyor. Ancak atılan imzalara ve verilen sözlere rağmen bölgede çatışmalar sürdü. Peki, Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir? İşte Minsk Protokolü detayları...

1/4Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir Minsk Anlaşması imzalayan ülkeler ve detayları

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizle birlikte Minsk Anlaşması maddeleri araştırmaları hız kazandı. Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için imzalanan Minsk Anlaşması, Rusya-Ukrayna geriliminin ardından yeniden gündeme geldi. Peki, Minsk Anlaşması nedir, hangi ülkeler imzaladı? Minsk Anlaşması maddeleri ve detayları...

2/4Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir Minsk Anlaşması imzalayan ülkeler ve detayları

Minsk Protokolü, Ukrayna'nın Donbass bölgesindeki savaşı durdurmak için Ukrayna, Rusya Federasyonu, Donetsk Halk Cumhuriyeti, Luhansk Halk Cumhuriyeti ve Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) temsilcileri tarafından 5 Eylül 2014 tarihinde imzalanan bir anlaşmadır.

AGİT himayesinde Belarus'un Minsk kentinde yapılan kapsamlı görüşmelerin ardından imzalandı. Donbass'taki çatışmayı durdurmak için daha önce yapılan çok sayıda girişimin ardından gelen anlaşma, acil bir ateşkes uyguladı. Protokol, Donbas'taki savaşı durdurmayı başaramadı ve bunu 12 Şubat 2015'te kabul edilen Minsk 2 adlı yeni bir tedbir paketi takip etti. Minsk 2'de çatışmayı durduramadı, ancak Minsk anlaşmaları, Normandiya Formatı toplantısında kararlaştırıldığı gibi, çatışmaya gelecekteki herhangi bir çözüm için temel olmaya devam ediyordu.

3/4MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ

MİNSK ANLAŞMASI MADDELERİ

Ukrayna ve Rusya arasında imzalanan Minsk Protokolü şu şekilde sıralanıyor:

  • Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 15 Şubat itibarıyla ateşkes ilan edilmesi ve bunun sıkı bir şekilde uygulanması.
  • AGİT'in, tarafların anlaştığı ateşkes şartlarını ve ağır silahların geri çekilmesini gözlemlemesi ve rapor etmesi.
  • Ukrayna'nın doğusunda güvenli bölge oluşturulması amacıyla iki taraf arasında 50 kilometre genişliğindeki bölgeden ağır silahların çıkartılması. Buna göre, 100 mm kalibreden büyük silahların 50 kilometre, taşınabilir roket sistemlerinin 70, taktik füze sistemlerinin ise 140 kilometre mesafeden ateşkes yürürlüğe girdikten sonra en fazla 14 gün içinde geri çekilmesi.
  • Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçı faaliyetlere karışanların affedilmesi amacıyla kanun çıkartılması.

4/4Minsk Anlaşması nedir, maddeleri nelerdir Minsk Anlaşması imzalayan ülkeler ve detayları

  • Ağır silahların bölgeden çıkartıldıktan sonra, Ukrayna kanunları göz önüne alınarak Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yerel seçim modeli üzerinde görüşmelere başlanması. Ayrıca, en geç 30 gün içinde Ukrayna Meclisi'nin 19 Eylül'de kabul edilen Donetsk ve Lugansk'a "özel statü veren kanun" maddesi gereği karar alması.
  • İnsani yardımların dağıtımı, nakliyesi ve güvenliğinin sağlanması.
  • Tarafların elindeki esir ve tutukluların tamamının serbest bırakılması ya da takas edilmesi.
  • Çatışma bölgesindeki devlet sınırının tamamının Ukrayna ordusu tarafından kontrol edilmesi. Bunun yerel seçimlerden en geç bir gün sonra sağlanması.
  • Kiev ile doğu bölgeleri arasında sosyal ve ekonomik bağların tam olarak yeniden kurulması için model geliştirilmesi.
  • Ukrayna'da 2015 sonuna kadar Lugansk ve Donetsk'in özel durumunu gözeterek yerel yönetimlere genişletilmiş haklar sağlayacak anayasal reform yapılması.
  • Ukrayna'daki tüm yabancı savaşçıların ve silahların AGİT kontrolünde ülkeden çıkartılması.
  • Anlaşma maddelerinin görüşülmesi ve hayata geçmesi için üçlü (Kiev-Donetsk-Lugansk) çalışma ve temas gruplarının oluşturulması.
  • "Lugansk ve Donetsk'e statü veren" kanun kapsamında bu bölgedeki yerel seçimlere ilişkin konuların üçlü temas grubu çalışmaları çerçevesinde görüşülüp, karara bağlanması. AGİT bu süreçte gözlemci olarak yer alması.

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