Minnoşlar (Cuties) filmi konusuyla tepki çekmişti – Özür ve açıklama geldi

Netflix'ten özür yazısı Fransa’da 19 Ağustos’ta vizyona giren filmin afişinden farklı bir poster kullanan Netflix bir özür mesajı paylaştı: "Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik" Özür açıklaması ardından filmin konu kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırıldı. Netflix ayrıca YouTube üzerinden paylaştığı fragmanı sildi.