Minnoşlar (Cuties) filmi konusuyla tepki çekmişti – Özür ve açıklama geldi
Türkiye’de Minnoşlar adıyla yayına girecek olan Netflix’in yeni dizisi ‘Cuties’ sosyal medyayı ayağa kaldırdı. 11 yaşında kızın hikayesini anlatan Netflix filminin posteri ve konusuna pedofiliyi çağrıştırdığı gerekçesiyle tepki yağdı. Sosyal medyada #NetflixPedofilia etiketiyle gündem olan film ardından Netflix’ten özür yazısı geldi.
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Netflix Türkiye’de “Minnoşlar” adıyla yayınlanacak olan filmin afişi ve açıklaması ses getirdi. Filmin açıklamasında yer alan "11 yaşındaki Amy, twerk yapan bir dans grubuna hayran kalır. Onlara katılmak umuduyla dişiliğini keşfetmeye başlayarak aile geleneklerine meydan okur" ifadelerine pedofiliyi desteklediği gerekçesiyle tepki yağdı.
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Netflix'ten özür yazısı
Fransa’da 19 Ağustos’ta vizyona giren filmin afişinden farklı bir poster kullanan Netflix bir özür mesajı paylaştı: "Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz afiş için çok üzgünüz. Bu, hoş değil ve Sundance'da ödül kazanan bu Fransız filmini yansıtmıyor. Resimleri ve açıklamayı güncelledik" Özür açıklaması ardından filmin konu kısmında yer alan “dişiliğini keşfetmeye başlayarak” ifadesi de kaldırıldı. Netflix ayrıca YouTube üzerinden paylaştığı fragmanı sildi.
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KAMPANYA PAŞLATILDI
Sosyal medyada tepkiler artarken "Cuties, Netflix'ten kaldırılsın" başlıklı bir imza kampanyası da başlatıldı.