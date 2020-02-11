‘Minik Picasso’ 12. sergisini Köln’de açtı

Mikail’in annesi Elvan Akar ise Mikail’in yeteneğini keşfettikleri anı şöyle anlattı: “Mikail’in dördüncü yaş gününde ona bir hediye almayı düşündük. Farklı bir şey olsun istedik ve resim yapmayı çok sevdiği için ona küçük bir tuval aldık. Dört çeşit boya aldık. Mikail öyle bir resim yaptı ki, eşim bile onun yaptığına inanmadı, benim yaptığımı zannetti. Bu resmi sosyal medyada paylaşınca ilgi çok oldu. Resmi 4 yaşındaki oğlumuzun yaptığına başta kimse inanmadı. Daha sonra Mikail tekrar bir resim yapmak istedi, ona tekrar tuval aldık, ‘Bana daha büyük bir tuval alın’ dedi ve biz de aldık. Biz de anne ve babası olarak Mikail’in arkasında durduk ve her zaman destek verdik.”