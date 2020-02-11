‘Minik Picasso’ 12. sergisini Köln’de açtı

Almanya’nın Köln kentinde yaşayan Erzurumlu Akar ailesinin 7 yaşındaki oğulları Mikail Akar, sanat camiasında ‘Minik Picasso’ olarak tanınıyor ve resimleri binlerce Euro’ya alıcı buluyor. Başarısıyla sadece Almanya’da değil, dünyanın önde gelen basın kuruluşlarında da haber olan Mikail Akar, ‘Cologne Kiss You’ temasıyla Köln’de 12’nci resim sergisini açtı. Ehrenfeld’deki ‘M7173’ adlı sanat galerisinde gerçekleştirilen sergiye çok sayıda sanatsever katıldı.
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Resim yapmayı, özellikle de figür resimleri yapmayı çok sevdiğini belirten Mikail Akar, şunları söyledi: “Sergilerimde kalabalık görmek hoşuma gidiyor, herkesin bana ilgi göstermesi beni gururlandırıyor. Büyüyünce futbolcu olmak istiyorum. Futbolculardan en çok Ronaldo’yu seviyorum.”
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Mikail’in annesi Elvan Akar ise Mikail’in yeteneğini keşfettikleri anı şöyle anlattı: “Mikail’in dördüncü yaş gününde ona bir hediye almayı düşündük. Farklı bir şey olsun istedik ve resim yapmayı çok sevdiği için ona küçük bir tuval aldık. Dört çeşit boya aldık. Mikail öyle bir resim yaptı ki, eşim bile onun yaptığına inanmadı, benim yaptığımı zannetti. Bu resmi sosyal medyada paylaşınca ilgi çok oldu. Resmi 4 yaşındaki oğlumuzun yaptığına başta kimse inanmadı. Daha sonra Mikail tekrar bir resim yapmak istedi, ona tekrar tuval aldık, ‘Bana daha büyük bir tuval alın’ dedi ve biz de aldık. Biz de anne ve babası olarak Mikail’in arkasında durduk ve her zaman destek verdik.”
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Mikail’in yaptığı resimlerin binlerce Euro’ya alıcı bulduğunu belirten Elvan Akar, şöyle devam etti: “Bu fiyatları biz kendimiz biçmiyoruz, otoritereler bu resimlerin fiyatını belirliyor. Düşünün, dünyanın bir ucunda 7 yaşındaki çocuğunuzu konuşuyorlar. ABC, The New York Times gibi uluslararası basında haberleri çıkıyor, Alman basını zaten baştan beri takip ediyor. İnanılmaz bir duygu, anlatamam onu size.”
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“Çocukların isteğini ve yeteneğini anne babaların fark edip anlaması lazım. Kararlarına saygı duymak gerekiyor. Benim oğlum henüz 7 yaşında, çok güzel eserleri var, bunu dünyaya açtı ve bir Türk olarak gururluyuz.”
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Mikail’in babası ve aynı zamanda menajeri olan Kerem Akar ise şunları söyledi: “Oğlumuzun başarısıyla gurur duyuyoruz. Şu an Mikail tüm dünyada tanınıyor. Oğlumuzun hep arkasındayız, gelecekte de desteğimiz sürecek. İleride inşallah Picasso’yu da geçer. Mikail 4 yaşında sergi yapmaya başladı, Picasso 7 yaşında başlamıştı.”
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“Dünya basınında çıkan haberlerde Mikail için Picasso diyorlar, minik Picasso. Bu tabii hoşumuza gidiyor. Türkiye’de henüz çok tanınmıyor ancak yavaş yavaş tanınmaya başladı. İleride İstanbul’da sergi yapmak isteriz. Bugün 12’nci sergimizi yapıyoruz. Bundan sonra Münih tarafında ve Dubai’de sergileri olacak. Amerika’dan teklif geldi, İngiltere’den teklif geldi, tüm dünyadan teklifler geliyor.”