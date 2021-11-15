Minik Müslüme bulundu mu? Müslüme Yağal’ın kaybında son durum

Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyip çemberi daraltıyor. Dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken, çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek taranıyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.