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Haber Giriş: 15 Kasım 2021 - 11:06 | 

Minik Müslüme bulundu mu? Müslüme Yağal’ın kaybında son durum

Mersin'in Gülnar ilçesinde, 10 Kasım'da ailesi çadır kurarken ortadan kaybolan Müslüme Yağal'ı (3) arama çalışmalarına devam ediliyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri, keşif uçağı ve dronlu aramalar devam ederken çadırın yakınında kan izine rastlandı. Peki, Minik Müslüme bulundu mu? Müslüme Yağal’ın kaybında son durum

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Mersin'in Gülnar ilçesinde dün, ailesi konaklayacakları çadırı kurarken kaybolan 3 yaşındaki Müslüme Yağal’ın bulunması için çalışma başlatıldı.

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Çadırın önünde oynarken kaybolan Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

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Bölgedeki arama çalışmaları devam ederken, Gülnar Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı'nın koordinesindeki ekipler, Müslüme'yi aradıkları bölgeleri işaretleyip çemberi daraltıyor. Dron ve Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile aramalara destek verilirken, çalışmalar havadan ve karadan yürütülüyor. JİKU ile irtibata geçen ekipler, havadan taranan alan hakkında bilgi alıyor. Karadan 20 kilometrelik alandan fazla bölge tek tek taranıyor. 200 personel, 100 gönüllü, arama kurtarma-kadavra köpekleri ve dron destekli arama çalışmalarında henüz bir ize rastlanılmadı.

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