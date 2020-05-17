Minik Liya’nın yaşaması kök hücre bağışına bağlı

“Hastalığın ne zaman başladığını, ne biz ne doktorlar biliyor. 2 ay kadar önce yürüşünde değişiklikler hissettik ve doktora götürdük. Muayene edildi ve bize ‘Yeni yürümeye başladığı için belki bir şeyleri taklit etmeye çalışıyordur’ denildi.”