Minik Liya’nın yaşaması kök hücre bağışına bağlı

İngiltere’nin başkenti Londra’da yaşayan gurbetçi Ufuk ve Hatice Gümüşöz’ün geçtiğimiz nisan ayında lösemi teşhisi konulan 1.5 yaşındaki kızları Liya’nın yaşaması kök hücre nakline bağlı. Liya’nın babası Ufuk Gümüşöz, kızlarının 14 Nisan’dan bu yana Londra’daki Great Ormond Street Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördüğünü ancak iyileşmesinin kök hücre nakli ile mümkün olacağını belirterek, Avrupa ve Türkiye’deki vatandaşlardan bağışçı olmalarını istedi.
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Sadece kızları için değil, Liya’nın durumundaki çok sayıda hastaya da umut olabilecek bu bağış kampanyası için destek beklediklerini belirten Ufuk Gümüşöz, şunları söyledi:
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“Hastalığın ne zaman başladığını, ne biz ne doktorlar biliyor. 2 ay kadar önce yürüşünde değişiklikler hissettik ve doktora götürdük. Muayene edildi ve bize ‘Yeni yürümeye başladığı için belki bir şeyleri taklit etmeye çalışıyordur’ denildi.”
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“Bu olaydan iki hafta sonra salonda yere düştü, ben ve eşim Hatice o anda salonda olmadığımız için nasıl düştüğünü görmedik. Hemen acile götürdük ve bir şeyinin olmadığını, sağlıklı olduğunu söylediler. Liya’nın tekrar ayaklarından şikâyet etmesi üzerine tekrar doktora götürdük.”
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“Ateşi olduğu için yatış verdiler fakat 6 saat sonra hâlâ ayaklarının üzerine basamayınca X-ray ve kan testi istediler. Çıkan sonuçlarda bir şeylerden şüphelendiklerini ve MR çekilmesi gerektiğini söylediler.”
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“Akabinde MR çekildi ve pelvis bölgesinde bir kitle olduğunu, öncelikle kanser, sonra kist veya enfeksiyon gibi bir şey olabileceğini belirttiler. 12 Nisan’da şimdi tedavi gördüğü hastaneye girişi yapıldı ve birkaç gün içerisinde tahliller, biyopsi başladı.”
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14 Nisan salı günü Akut Miyeloid Lösemi (AML) teşhisi konuldu, akabinde de kemoterapi tedavisi başladı. Birkaç gün sonra da hastalığın yüksek risk taşıdığını ve kök hücre nakli yapılması gerektiğini belirttiler.”
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Minik Lina’ya bağışçı olmak isteyenler, uluslarası kök hücre merkezi DKMS’nin www.dkms.org.uk internet sitesine girerek kayıt olabilir. Siteye kayıt yapanlar, adreslerine gönderilecek hücre örnek kitini talimatlara uygun şekilde uygulayarak ücretsiz olarak postaya verebilecek.
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Zarfın üzerine Drive Code: LYA001 yazılması halinde ise işlem hızlı bir şekilde Liya’nın hesabına aktarılacak. Türkiye’de yaşayanlar ise en yakın Kızılay merkezine gidip kök hücre bağışçısı olmak istediklerini söyleyerek bağışta bulunabilecek.