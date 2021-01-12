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Gündem
Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 12 Ocak 2021 - 12:53 | 

Minik Alperen’in korkunç ölümü! Otopsi raporu ortaya çıktı

Kayseri'de annesi Emel Öner'in sevgilisi Harun Sezer tarafından dövülerek öldürüldüğü ileri sürülen 3 yaşındaki Alperen Ekinci cinayetinde yeni detaylar ortaya çıktı. Dosyaya giren raporda Alperen'in genel beden travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve beyin dokusuna verilen zarar sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Öte yandan sanıklar hakkında kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.

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