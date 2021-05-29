Mine Koşan kimdir kaç yaşında ve nereli? Sanatçı Mine Koşan'ın hayatı, şarkıları ve biyografisi hakkında merak edilenler
Mine Koşan'ın hayatı katıldığı televizyon programları ve seslendirdiği şarkılar ile gündeme gelmeye devam ediyor. Sanat dünyasında 52 yılını dolduran Mine Koşan 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile çıkış yakaladı. Çok sayıda albüme imza atan Koşan günümüzde Arabesk ve fantezi müziğinin ustaları arasında yer alıyor. Peki, Mine Koşan kimdir kaç yaşında ve nereli? İşte, usta sanatçı Mine Koşan'ın şarkıları, hayatı ve biyografisi hakkında merak edilen tüm bilgiler.
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Ünlü sanatçı Mine Koşan'ın hayatı İbo Show'a katılması ile bir kez daha merak konusu oldu. Usta isim bu hafta ekran başındakileri seslendirdiği şarkılar ile müziğe doyuracak. Henüz 13 yaşındayken Vedat Yıldırımbora ilk bestesi olan “Yağmur” adlı plağı ile ün kazanan Mine Koşan, 1978 yılında Arapça konser vermek için Mısır‘a gitti ve burada diksiyon dersleri alarak Arapça’yı ilerletti.
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MİNE KOŞAN KİMDİR?
Türk ses sanatçısı Mine Koşan, 17 Aralık 1958 yılında Mısır Kahire’de dünyaya geldi. 13 yaşında Vedat Yıldırımbora ilk bestesi olan “Yağmur” adlı plağı ile ünlendi. 1974 yılında yine Vedat Yıldırımbora ilk bestesi olan “Dert bende” adlı şarkı ile zirvedeydi. 1976 yılında da 18 yaşındayken “Kara Vicdanlı” adlı şarkı ile çıkış yakaladı.
1976 yılında Öztürk Serengil‘in Libya‘da açtığı Nadi Elshati adlı gazinoda program yapmak için Arap alemine de hitap etmek adına diksiyon dersleri alarak Arapça’yı ilerletti.
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1978 yılında eşi ile birlikte albüm yapmak için ve Arapça konser vermek için Mısır‘a gitti. Klasik Arap orkestrası eşliğinde Akustik Ekaat Seeid Derviş salonunda 3 ayrı konser verdi. 1979 yılında Kahire‘de kaldıkları sırada “Kahire’de” adlı bir albüm de yaptılar. Kahire’de 2 yıl kaldıktan sonra İstanbul’a döndüler.
Üçüncü evliliğini ‘Popstar Alaturka’ yarışmasında birinci ola Erhan Yeşil ile yaptı. 2010 yılında nikah masasına oturan ikilinin evliliği kısa sürdü.
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