Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları için açıklama geldi : 2020 yetenek sınavları ne zaman?

7 Eylül 2020 14:00 - GENEL TEK SINAV (Oturum-I)

(Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları Kostümü)Aday Numarası 1000 ile 2360 arasında olan adaylar



8 Eylül 2020 10:00 - GENEL TEK SINAV (Oturum-II)

(Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları Kostümü)Aday Numarası 2361 ile 3659 arasında olan adaylar



8 Eylül 2020 14:00 - GENEL TEK SINAV (Oturum-III)

(Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları Kostümü)Aday Numarası 3664 ile 5902 arasında olan adaylar



9 Eylül 2020 14:00 - FOTOĞRAF BÖLÜM SINAVI

Tek oturum olarak yapılacaktır.



10 Eylül 2020 10:00 - GRAFİK T. BÖLÜM SINAVI (Oturum-I)

Aday Numarası 1000 ile 2992 arasında olan adaylar



10 Eylül 2020 14:00 - GRAFİK T. BÖLÜM SINAVI (Oturum-II)

Aday Numarası 2993 ile 5900 arasında olan adaylar



11 Eylül 2020 14:00 - SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU ve RESTORASYONU BÖLÜM SINAVI