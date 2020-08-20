Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları için açıklama geldi : 2020 yetenek sınavları ne zaman?
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları Adayları için önemli bir duyuru paylaştı. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, aday başvuru sayısının yüksekliği ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ek yetenek sınavları gerçekleşecek. Peki, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları ne zaman yapılacak?
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Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları ile ilgili online sayfası ve sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Yetenek Sınavları için yapılan yazılı duyuruda şu ifadelere yer verildi:Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sınav Kurulunun kararına göre; aday başvuru sayısının yüksekliği ve Covid-19 pandemisi nedeniyle ek sınav oturumları yapılması uygun görülmüştür.
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7 Eylül 2020 14:00 - GENEL TEK SINAV (Oturum-I) (Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları Kostümü)Aday Numarası 1000 ile 2360 arasında olan adaylar
8 Eylül 2020 10:00 - GENEL TEK SINAV (Oturum-II) (Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları Kostümü)Aday Numarası 2361 ile 3659 arasında olan adaylar
8 Eylül 2020 14:00 - GENEL TEK SINAV (Oturum-III) (Resim, Heykel, Seramik ve Cam Tasarım, Tekstil ve Moda Tasarım, Geleneksel Türk Sanatları, Sahne Dekorları Kostümü)Aday Numarası 3664 ile 5902 arasında olan adaylar
9 Eylül 2020 14:00 - FOTOĞRAF BÖLÜM SINAVI Tek oturum olarak yapılacaktır.
10 Eylül 2020 10:00 - GRAFİK T. BÖLÜM SINAVI (Oturum-I) Aday Numarası 1000 ile 2992 arasında olan adaylar
10 Eylül 2020 14:00 - GRAFİK T. BÖLÜM SINAVI (Oturum-II) Aday Numarası 2993 ile 5900 arasında olan adaylar
11 Eylül 2020 14:00 - SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU ve RESTORASYONU BÖLÜM SINAVI
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SINAVA GİRECEK ADAYLARA UYARI
2020 yılı giriş sınavlarında Covid-19 salgın koşullarına bağlı olarak ek önlemler alınmıştır.
Yetenek Sınavları Kılavuzu’nun dikkatle okunması gerekmektedir.
Aday öğrencilerin sınav yerine en az bir buçuk saat önce gelmesi önerilir.
Sınavın yapılacağı binaya veya bahçesine aday öğrenciler dışında kimse alınmayacaktır.
Adaylar, yanlarında Sınav Giriş Belgesi’nin renkli veya siyah beyaz çıktısı ile T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslı olmadan sınav salonuna kesinlikle alınmayacaktır.
Adayların yanlarında maske ve dezenfektan bulundurması zorunludur.
Adaylar yanlarında şeffaf bir şişede su getirebilirler.
Sınavda kullanılacak tükenmez kalem, kurşun kalem, silgi ve kalemtıraşı getirmek adayların sorumluluğundadır.