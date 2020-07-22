Milyonluk manzaralı ahır

2000'lerin en ünlü filmlerinden birinin çekildiği ahırdan dönüştürülmüş ev satışa çıktı. İki yatak odalı ve teraslı ev için istenen fiyat ise 2,75 milyon sterlin.
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UNUTULMAZ FİLM
2003 yapımı Love Actually (Aşk Her Yerde) adlı filmin en kilit sahnelerinden birinin çekildiği bu ev Londra'nın gözde bölgelerinden Notting Hill'de yer alıyor.
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BU EVDE ÇEKİLDİ
Love Actually filminin en unutulmaz sahnesi, şimdi yeni sahibini bekleyen bu evde çekilmişti
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BENİM İÇİN MÜKEMMELSİN
Keira Kinghtley'in canlandırdığı Juliet karakterine duyduğu gizli aşkı ifade eden "Sen benim için mükemmelsin" yazılı pankartı genç kadına, Andrew Lincoln'un canlandırdığı Mark karakteri bu evin önüne göstermişti.
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200 MİLYON STERLİN HASILAT
Richard Curtis'in yönettiği film dünya çapında 200 milyon sterlin hasılat elde etmişti. Film sayesinde zaten popüler olan bu bölgeye ilgi biraz daha artmıştı.
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SADE AMA ŞIK
Notting Hill'deki St Luke's Ahırları bölgesinde yer alan ev, sade ama şık bir iç tasarıma sahip.
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MANZARAYA HAKİM TERAS
Koyu gri renkli üç katlı evin iki banyosu, bir giriş holü, iki yatak odasının yanı sıra sokağın tüm manzarasını gözler önüne seren bir de terası ulunuyor.
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AHŞAP DÖŞEME VE ŞÖMİNE
Ahşap yer döşemesi ve orijinal şöminesi de evin yeni sahibine sunacağı olanaklar arasında.
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MODERNİZE EDİLDİ
Satışa çıkan evin bulunduğu bölgedeki konutlar yüzyıllar önce ahır olarak inşa edildi. Fakat sonra elden geçirilerek özgün, modern konutlar haline dönüştürüldü.
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SOSYAL MEDYANIN DA GÖZDESİ
Notting Hill'de yer alan bu evler, hem sahiplerine modern imkanları sunması hem de bazı orijinal özelliklerini kaybetmemesiyle tanınıyor. Bu bölge Londra'yı ziyaret eden Instagram kullanıcılarının da fotoğraf çekmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri.