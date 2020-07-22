Milyonluk manzaralı ahır

SOSYAL MEDYANIN DA GÖZDESİ Notting Hill'de yer alan bu evler, hem sahiplerine modern imkanları sunması hem de bazı orijinal özelliklerini kaybetmemesiyle tanınıyor. Bu bölge Londra'yı ziyaret eden Instagram kullanıcılarının da fotoğraf çekmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri.