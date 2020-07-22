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Hürriyet
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Haber Giriş: 22 Temmuz 2020 - 12:32,

Milyonluk manzaralı ahır

2000'lerin en ünlü filmlerinden birinin çekildiği ahırdan dönüştürülmüş ev satışa çıktı. İki yatak odalı ve teraslı ev için istenen fiyat ise 2,75 milyon sterlin.

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1UNUTULMAZ FİLM
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UNUTULMAZ FİLM

2003 yapımı Love Actually (Aşk Her Yerde) adlı filmin en kilit sahnelerinden birinin çekildiği bu ev Londra'nın gözde bölgelerinden Notting Hill'de yer alıyor.

2BU EVDE ÇEKİLDİ
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BU EVDE ÇEKİLDİ

Love Actually filminin en unutulmaz sahnesi, şimdi yeni sahibini bekleyen bu evde çekilmişti

3BENİM İÇİN MÜKEMMELSİN
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BENİM İÇİN MÜKEMMELSİN

Keira Kinghtley'in canlandırdığı Juliet karakterine duyduğu gizli aşkı ifade eden "Sen benim için mükemmelsin" yazılı pankartı  genç kadına, Andrew Lincoln'un canlandırdığı Mark karakteri bu evin önüne göstermişti.

4200 MİLYON STERLİN HASILAT
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200 MİLYON STERLİN HASILAT

 Richard Curtis'in yönettiği film dünya çapında 200 milyon sterlin hasılat elde etmişti. Film sayesinde zaten popüler olan bu bölgeye ilgi biraz daha artmıştı.  

5SADE AMA ŞIK
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SADE AMA ŞIK

Notting Hill'deki St Luke's Ahırları bölgesinde yer alan ev, sade ama şık bir iç tasarıma sahip.

6MANZARAYA HAKİM TERAS
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MANZARAYA HAKİM TERAS

Koyu gri renkli üç katlı evin iki banyosu, bir giriş holü, iki yatak odasının yanı sıra sokağın tüm manzarasını gözler önüne seren bir de terası ulunuyor.

7AHŞAP DÖŞEME VE ŞÖMİNE
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AHŞAP DÖŞEME VE ŞÖMİNE

Ahşap yer döşemesi ve orijinal şöminesi de evin yeni sahibine sunacağı olanaklar arasında.

8MODERNİZE EDİLDİ
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MODERNİZE EDİLDİ

Satışa çıkan evin bulunduğu bölgedeki konutlar yüzyıllar önce ahır olarak inşa edildi. Fakat sonra elden geçirilerek özgün, modern konutlar haline dönüştürüldü.

9SOSYAL MEDYANIN DA GÖZDESİ
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SOSYAL MEDYANIN DA GÖZDESİ

Notting Hill'de yer alan bu evler, hem sahiplerine modern imkanları sunması hem de bazı orijinal özelliklerini kaybetmemesiyle tanınıyor. Bu bölge Londra'yı ziyaret eden Instagram kullanıcılarının da fotoğraf çekmek için en çok tercih ettiği yerlerden biri. 

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