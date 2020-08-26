Milyonluk evinde ilk konuğunu ağırladı: Meghan Markle'ın arka bahçesi
Kocası Prens Harry ile birlikte İngiliz kraliyet ailesinden ayrılan Meghah Markle, "evine" döndü ve yeni hayatına çoktan başladı.
Backgrid UK
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İLK KONUĞUNU AĞIRLADI
39 yaşındaki bir çocuk annesi eski oyuncu Meghan Markle, geçtiğimiz ay taşındıkları milyon dolarlık malikanesinde ilk konuğunu da ağırladı.
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AKTİVİST STEINEM İLE ÇEKİM YAPTI
Markle, kocası Harry ve bir yaşındaki oğlu Archie ile birlikte taşındığı Santa Barbara, Montecito'daki 14.7 milyon dolarlık malikanesinde 86 yaşındaki aktivist Gloria Steinem'ı ağırladı.
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SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞILDI
Meghan Markle, kadınları güçlendirme platformu Makers Women adına Gloria Steinem'i ağırladı ve çekilen videoda onun sorularını yanıtladı. Bu video da Makers Women'ın Instagram hesabından paylaşıldı.
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SİYAH- BEYAZ GÖRÜNTÜLER
Meghan Markle, Gloria Steinem'ı ağırlamak için milyon dolarlık malikanesinin arka bahçesini tercih etti. Açık renk bir pantolon ve gömlek Markle, görümünü de güneşten koruyucu bir şapka ile tamamladı.
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İKİ KÖPEĞİ DE GÖRÜNTÜLERDE
Bu sohbette ikiliye Markle'ın köpekleri Guy ile Pula da eşlik etti. Meghan Markle'ın neşesinin yerinde olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
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KONU ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİ
Markle ve Steinem videoda yaklaşan ABD başkanlık seçimlerini ve özellikle genç kuşak kadınların gelecekleri açısından bu seçimlerde oy vermelerinin önemine değindi.
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'EVE DÖNDÜĞÜM İÇİN MUTLUYUM'
Markle "Bugün benim için harika bir gün" dediği konuşmasında "evine" yani ABD'ye dönmekten mutlu olduğunu da belirtti. Gloria Steinem, videonun başında "Meghan evine hoş geldin. Seni yeniden evde görmekten mutluym" dedi. Markle da ona "Teşekkür ederim. Ben de birçok nedenden dolayı" diye yanıt verdi.
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ARTIK KENDİ MALİKANELERİ VAR
Bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte bir süredir, Hollywood'un ünlü oyuncu ve yapımcılarından Tyler Perry'nin Los Angeles'daki malikanesinde kalan çift, şimdi kendi saray yavrusu evlerine taşındı.
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ZENGİN MUHİTTE YAŞAYACAKLAR
Prens Charles'ın maddi yardımıyla satın alınan malikane Santa Barbara'da Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres gibi ünlülerin yanı sıra ülkenin en zenginlerinin yaşadığı bir muhitte yer alıyor. Çiftin buraya 18 Temmuz'da taşındığı ortaya çıktı.
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14 MİLYON 650 BİN DOLAR
Dokuz tane yatak odası ve 16 tane banyosu bulunan bu malikane için ödenen paranın da 14 milyon 650 bin dolar olduğu belirtiliyor. 2003 yılında inşa edilen malikane, 2009 yılında Prens Harry ve Meghan Markle'dan önceki sahibine 24 milyon dolara satılmıştı. Çift, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens Harry için ayrılan evde yaşadıktan sonra bebekleri doğmadan önce Frogmore Cottage'ı renove ettirip oraya taşınmıştı.
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TYLER PERRY'NİN MALİKANESİNDE KALDILAR
Fakat orada uzun süre yaşamayan Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrılıp önce Kanada'nın Vancouver kentinde nehir kenarında lüks bir evde yaşadı. Sonra da ABD, Los Angeles'ta Tyler Perry'nin lüks bir malikanesinde ikamet etti. Çift, böylece ABD'de kendilerine ait ilk malikaneyi de satın almış oldu.
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KÜTÜPHANE DE VAR SAUNA DA
Çiftin yeni hayatlarını kuracağı bu malikane, çok geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Malikanenin bahçesinde tenis kortu, yüzme havuzu ve bir de çay evi bulunuyor. Bunun yanı sıra malikanenin ana binasında bir kütüphane, iki tane sauna, oyun odası, spor salonu, beş otomobile uygun bir garaj da bulunuyor.
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GÜL BAHÇELERİ, SERVİ AĞAÇLARI
Malikanenin bahçesi ise son derece bakımlı. Arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor. Malikanenin iki yatak odalı bir de konuk evi var. Ana binanın hemen yanındaki bu yapıda ise Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın yaşayacağı konuşuluyor. Birkaç ay önce ortaya atılan iddialara göre Ragland, uzun süredir çiftle birlikte yaşıyor ve torunu Archie'nin bakımını dadılarla birlikte üstleniyor.
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GİZLİ ÖZEL YAŞAM
Santa Barbara'nın Montecito adlı bölgesinde bulunan malikane, çifte aradıkları "gizli özel yaşam" seçeneğini de fazlasıyla sunuyor. Ana bahçe kapısından girdikten sonra kat edilen uzun yol, etrafındaki yüksek ağaçlar ve çevre düzenlemesi de buna uygun.
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ÜNLÜ KOMŞULAR
Çok zengin ve nüfuzlu kişilerin yaşadığı bu bölgede Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres gibi gösteri dünyasının ünlülerinin de malikaneleri bulunuyor.
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BİR BÖLÜMÜ BABADAN, BİR BÖLÜMÜ KREDİ
Harry ve Meghan'ın satın aldığı bu malikanenin parasının bir bölümünün Prens Charles tarafından karşılandığı, 9.5 milyon dolarının da kredi olarak alındığı ortaya çıktı.