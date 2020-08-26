Milyonluk evinde ilk konuğunu ağırladı: Meghan Markle'ın arka bahçesi

KÜTÜPHANE DE VAR SAUNA DA Çiftin yeni hayatlarını kuracağı bu malikane, çok geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Malikanenin bahçesinde tenis kortu, yüzme havuzu ve bir de çay evi bulunuyor. Bunun yanı sıra malikanenin ana binasında bir kütüphane, iki tane sauna, oyun odası, spor salonu, beş otomobile uygun bir garaj da bulunuyor.