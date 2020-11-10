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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10 Kasım 2020 - 01:42 | 

Milyonlarcası öldürülecek! Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı kasıp ve Covid-19 hastalığına yol açan SARS-Cov-2 virüsünün mutasyona uğramış ve daha güçlü olduğu düşünülen hali Danimarka'yı alarma geçirmiş durumda...

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Ülkede 12 kişide SARS-Cov-2'nin mutasyona uğramış hali olan "Cluster-5" virüsü tespit edildi. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insana geçtiği düşünülüyor.

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Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. 4 Kasım'da yapılan açıklamada, virüsün yayılmasının engellenmesi için Danimarka'daki vizon popülasyonunun azaltılacağı açıklanmıştı.

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İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 17 milyon vizonun öldürüleceği tahmin edilirken, Danimarka'dan dehşet verici fotoğraflar geldi.

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Danimarka televizyonu, gazla zehirlenerek öldürülen ve bir kepçeyle yakılmak üzere üzere yığınlar halinde toplanan vizonların görüntülerini yayınladı.

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Şimdiye kadar 1.2 milyon vizonun öldürüldüğü açıklandı.

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Hayvan hakları grupları, vizon çiftliklerinin kapatılmasını olumlu karşılıyor.

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Ancak aktivistler, tüm çiftliklerin daimi olarak kapatılması gerektiğini, zira hayvanların korkunç şartlarda tutulduğuna ve bunun da hastalıklara zemin hazırladığına dikkat çekiyorlar.

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