Milyonlarcası öldürülecek! Dehşet görüntüler televizyonda yayınladı

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıktıktan sonra dünyayı kasıp ve Covid-19 hastalığına yol açan SARS-Cov-2 virüsünün mutasyona uğramış ve daha güçlü olduğu düşünülen hali Danimarka'yı alarma geçirmiş durumda...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Ülkede 12 kişide SARS-Cov-2'nin mutasyona uğramış hali olan "Cluster-5" virüsü tespit edildi. Virüsün çiftliklerde vizonlardan insana geçtiği düşünülüyor.
2
Abone Ol
Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. 4 Kasım'da yapılan açıklamada, virüsün yayılmasının engellenmesi için Danimarka'daki vizon popülasyonunun azaltılacağı açıklanmıştı.
3
Abone Ol
İngiliz The Mirror gazetesinin haberine göre; 17 milyon vizonun öldürüleceği tahmin edilirken, Danimarka'dan dehşet verici fotoğraflar geldi.
4
Abone Ol
Danimarka televizyonu, gazla zehirlenerek öldürülen ve bir kepçeyle yakılmak üzere üzere yığınlar halinde toplanan vizonların görüntülerini yayınladı.
5
Abone Ol
Şimdiye kadar 1.2 milyon vizonun öldürüldüğü açıklandı.
6
Abone Ol
Hayvan hakları grupları, vizon çiftliklerinin kapatılmasını olumlu karşılıyor.
7
Abone Ol
Ancak aktivistler, tüm çiftliklerin daimi olarak kapatılması gerektiğini, zira hayvanların korkunç şartlarda tutulduğuna ve bunun da hastalıklara zemin hazırladığına dikkat çekiyorlar.