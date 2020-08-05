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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 05 Ağustos 2020 - 11:13,

Milyonlarca telefona bomba özellik geldi!

Uzun yıllardır beklenen özellik nihayet milyonlarca Android telefona sunuluyor. İşte çok işinize yarayacak o özellik...

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1
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Apple cihazlarda uzun yıllardır bulunan ve internet kullanılmadan cihazların arasında veri transferini mümkün kılan AirDrop'un Android alternatifi olan Google Nearby Share kullanıma sunuldu. Peki Nearby Share nasıl kullanılır? Hangi telefonlarda bu özelliği kullanabileceksiniz?

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AirDrop benzeri kablosuz veri aktarım aracı olarak bilinen Google Nearby Share, Türkçe ismiyle Yakın Paylaşım, milyonlarca Android telefon üzerinden internetsiz, kablosuz ve hızlı bir şekilde veri transferini mümkün kılacak.

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Bu özellik sayesinde Bluetooth, WebRTC ve Wi-Fi protokolleri üzerinden belirli mesafelerdeki cihazlarla dosya, resim, bağlantı vb. paylaşabileceksiniz. AirDrop'ta olduğu gibi kullanıcılara seçenekler de sunulacak. Kullanıcıların hangi cihazlarla dosya transferinde bulunulacağına dair üç seçenek var: Herkes, bazı kişiler ve gizli.

4
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Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip olan tüm telefonlarda kullanıma sunulan özellik bugünden itibaren Samsung ve Google Pixel telefonlarda aktif hale geldi. Ancak kademeli şekilde diğer telefon modellerinde de bu özellik boy gösterecek.

Peki hangi telefonlar en yeni Android sürümüne yükseltilecek? İşte Android 11'e güncellenecek telefonlar...

5Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

6Redmi Note 8
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Redmi Note 8

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM665 Snapdragon 665

Bataryası: 4000 mAh

7Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

8Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

9Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

10Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

11Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

12
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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

13Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

14Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

15Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

16Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

17Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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19Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

20Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

21Honor View 20
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Honor View 20

22Realme 6 Pro
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Realme 6 Pro

23Nokia 6.2
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Nokia 6.2

24Huawei Mate 20
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Huawei Mate 20

25Samsung Galaxy A71
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Samsung Galaxy A71

26OnePlus 8
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OnePlus 8

27Realme 6i
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Realme 6i

28OnePlus 8 Pro
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OnePlus 8 Pro

29Redmi Note 9 Pro
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Redmi Note 9 Pro

30Honor Magic 2
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Honor Magic 2

31Samsung Galaxy A50/A50s
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Samsung Galaxy A50/A50s

32Redmi K30 Pro
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Redmi K30 Pro

33Asus ZenFone 6
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Asus ZenFone 6

34LG V50 ThinQ 5G
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LG V50 ThinQ 5G

35Redmi K20
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Redmi K20

36Redmi Note 8 Pro
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Redmi Note 8 Pro

37Realme 5 Pro
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Realme 5 Pro

38Huawei Mate 20 Pro
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Huawei Mate 20 Pro

39Honor 30 Pro
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Honor 30 Pro

40Xiaomi Mi Note 10
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Xiaomi Mi Note 10

41Samsung Galaxy A51
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Samsung Galaxy A51

42Oppo Reno 3 Pro
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Oppo Reno 3 Pro

43Realme 5
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Realme 5

44Samsung Galaxy A10
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Samsung Galaxy A10

45Xiaomi Mi Note 10 Pro
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Xiaomi Mi Note 10 Pro

46Xiaomi Mi A3
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Xiaomi Mi A3

47Xiaomi Mi 9T
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Xiaomi Mi 9T

48Xiaomi Poco F2 Pro
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Xiaomi Poco F2 Pro

49HuaweiP30 Lite
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HuaweiP30 Lite

50Huawei P20
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Huawei P20

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