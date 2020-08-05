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Milyonlarca telefona bomba özellik geldi!
Uzun yıllardır beklenen özellik nihayet milyonlarca Android telefona sunuluyor. İşte çok işinize yarayacak o özellik...
Apple cihazlarda uzun yıllardır bulunan ve internet kullanılmadan cihazların arasında veri transferini mümkün kılan AirDrop'un Android alternatifi olan Google Nearby Share kullanıma sunuldu. Peki Nearby Share nasıl kullanılır? Hangi telefonlarda bu özelliği kullanabileceksiniz?
Bu özellik sayesinde Bluetooth, WebRTC ve Wi-Fi protokolleri üzerinden belirli mesafelerdeki cihazlarla dosya, resim, bağlantı vb. paylaşabileceksiniz. AirDrop'ta olduğu gibi kullanıcılara seçenekler de sunulacak. Kullanıcıların hangi cihazlarla dosya transferinde bulunulacağına dair üç seçenek var: Herkes, bazı kişiler ve gizli.
Android 6 ve üzeri işletim sistemine sahip olan tüm telefonlarda kullanıma sunulan özellik bugünden itibaren Samsung ve Google Pixel telefonlarda aktif hale geldi. Ancak kademeli şekilde diğer telefon modellerinde de bu özellik boy gösterecek.
Peki hangi telefonlar en yeni Android sürümüne yükseltilecek? İşte Android 11'e güncellenecek telefonlar...
Honor 20 Pro
Ekranı: 6.26 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980 (7 nm)
Bataryası: 4000 mAh
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