Milyonlarca öğrenci bu sorulara yanıt arıyor: Nisan tatili ne zaman? Ara tatil olacak mı?

İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Haziran'da başlayacak yaz tatilinin tarihinin yanı sıra nisan ayında tatil olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...