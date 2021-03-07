Milyonlarca öğrenci bu sorulara yanıt arıyor: Nisan tatili ne zaman? Ara tatil olacak mı?
2020-2021 eğitim öğretim sezonuna devam eden öğrenciler, mart ayının başlamasıyla birlikte ara tatil sorgulamalarını yoğunlaştırdı. Milyonlarca öğrenci, geçtiğimiz yıllarda uygulanan ara tatilin, bu yarıyıl olup olmayacağını sorguluyor. Peki, Nisan tatili ne zaman? Ara tatil olacak mı?
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İlk ve orta öğretimlerine devam eden milyonlarca öğrencinin merak ettiği konulardan biri de nisan ara tatil tarihi oldu. Haziran'da başlayacak yaz tatilinin tarihinin yanı sıra nisan ayında tatil olup olmayacağı araştırılıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başladı.
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Dolayısı ile nisan ayında yeniden bir ara tatil olmayacak. MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.