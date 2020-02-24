Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Süre azalıyor... 1 Mart'ta başlıyor

Dolayısıyla taşınmazını 2019’da satıp kazanç elde edenler;



- Eğer bu taşınmazı 2013 ve öncesinde almışlarsa hiçbir şekilde gelir vergisi ödemeyecekler.



- 2015 ve sonrasında alınmış ise bu kez istisnayı (14 bin 800 lira) aşan kazanç üzerinden vergi hesaplanması gerekecek. (Alış ve satış üfe endeksleri arasında yüzde 10’dan fazla fark varsa vergi hesabında bunun da vergiyi azaltıcı etkisi olacaktır.)



- 2014 yılında almış olanlarsa, alım tarihi ile 2019’ daki satım tarihi arasında beş tam yıl geçip geçmediğinin hesaplanması gerekecek.