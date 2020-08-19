Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Erken emekli olmak isteyenler dikkat

MAAŞINIZ EKSİK YATMIYOR



Soru: Temmuz ayında yayınladığınız emekli maaş listesinde 2 bin 647 TL alan temmuz 2020’de ek ödeme birlikte 2 bin 900 TL alacak diye yazmıştınız. Ancak bana 2 bin 800 TL yatırmışlar. Neden eksik para yatırdılar? Mustafa C.



Cevap: 2 bin 647 lira sizin maaşınız değil, elinize geçen ücret ve içinde ek ödeme de var. Maaşınız 2 bin 546 lira, ek ödeme ile birlikte elinize 2 bin 647 lira geçiyordu. 2 bin 546 lira üzerine yüzde 5.75’lik maaş zammınız uygulanır, üzerine de yüzde 4’lük ek ödemeniz hesaplanır. Bu durumda 2 bin 800 lira elinize geçer. Yani, eksik maaş yatmıyor.