Milyonlarca kişi parasını çekti! Kredi kampanyasını kaçırmayın
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankalarının vatandaşlarına sağladığı kolaylıklardan biri olan Bireysel İhtiyaç Destek Kredisi ödemeleri başladı. Başvuran milyonlarca kişi paralarını kolaylıkla bankaya girmeden ATM'den çekiyor.
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Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyasına devam ediyor. Milyonlarca kişinin kullandığı krediye yoğun ilgi devam ediyor.
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BANKALAR İNTERNETTEN BAŞVURU ALIYOR
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.
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FAİZ ORANI
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
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ÖDEMELER KASIM-ARALIK AYINDA BAŞLIYOR
Başvuru tarihine göre ödeme takvimi de kolaylıkla belirleniyor. Başvuru gününden tam 6 ay sonrası seçilerek ödemeler yapılabiliyor. Nisan ayında başvuranlar Kasım’da, Mayıs ayında başvuranlar ise Aralık ayında ilk taksitlerini ödeyecek.
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Geri ödeme nasıl olacak?
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
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7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.
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5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.
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3.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 113 lira ödenecek.